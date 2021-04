vor 16 Min.

Ungewisse Corona-Lage: Was wird aus dem Festivalsommer in Augsburg?

Beim Strandkorb-Open-Air-Festival in Augsburg sollen zahlreiche Künstler auftreten. Um die Corona-Vorschriften einzuhalten, soll das Publikum in zugewiesenen Strandkörben sitzen.

Plus Anfang Juni soll das Strandkorb-Open-Air mit bekannten Künstlern an der Augsburger Messe starten. Doch ist das angesichts der Corona-Zahlen realistisch?

Von Vanessa Polednia

In gut einem Monat soll es losgehen - das auf dem Augsburger Messegelände geplante Strandkorb-Festival. Das Besondere daran: Alle Zuschauer sitzen in Strandkörben, damit die Corona-Regeln eingehalten werden können. Den Auftakt soll am 4. Juni der Sänger Mike Singer machen, der zuletzt unter anderem in der Jury von " Deutschland sucht den Superstar" saß. Bis in den August sind bereits Auftritte von Künstlern wie Jan Delay, Gentleman und Michael Mittermeier geplant. Aktuell scheint das Strandkorb-Open-Air angesichts hoher Infektionszahlen aber noch weit entfernt. Wie schätzen Stadt und Veranstalter die Lage für den Festival-Sommer in Augsburg ein?

