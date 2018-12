Uni-Klinik: Die Region profitiert in Raten

Ab 1. Januar übernimmt der Freistaat die Trägerschaft. Augsburg verspricht sich unter anderem mehr Arbeitsplätze. Doch es wird auch Hindernisse geben.

Die Uni-Klinik wird für die Entwicklung der Region wichtige Impulse bringen: 1000 teils hoch qualifizierte krisensichere Arbeitsplätze an der Uni-Klinik kann der Wirtschaftsraum angesichts der zuletzt vernommenen Hiobsbotschaften von Ledvance und Fujitsu gut brauchen.

Doch in der Euphorie, in der sich die Kommunalpolitik seit eineinhalb Jahren befindet – also seitdem die Uni-Klinik-Werdung so gut wie sicher ist – muss man realistisch bleiben. Die Uni-Klinik löst nicht alle Probleme. Sie trägt zwar einen entscheidenden Teil zur Lösung einiger Probleme bei, verschärft aber gleichzeitig andere, bereits bestehende.

Zunächst einmal muss man die Zahl der bis zu 6000 Arbeitsplätze, die im Zuge der Uni-Klinik entstehen könnten, einordnen. Sie entstammt einer Studie im Auftrag der IHK, die die wirtschaftlichen Folgen abschätzen wollte. Erstens handelt es sich bei den 6000 Arbeitsplätzen um den Maximalfall. Und zweitens wird es eher eine Frage von Jahrzehnten denn von Jahren sein, bis neue Stellen im vierstelligen Bereich entstehen.

Zum Glück, muss man fast sagen. Nicht, dass Augsburg keine qualifizierten Jobs brauchen könnte. Doch rasant entstehende Arbeitsplätze können nur durch Zuwanderung von außerhalb der Region besetzt werden. Diese Neubürger brauchen Wohnungen, die es momentan nicht gibt. Und überhaupt ist es bundesweit nicht so einfach, Fachkräfte im medizinischen Bereich zu bekommen (siehe Pflegemangel).

Bei allen volkswirtschaftlichen Überlegungen darf man nie vergessen, dass ein Krankenhaus vor allem zu Behandlung von Patienten da ist. Wenn Forschung und Lehre in den kommenden Jahren zum Aufgabenspektrum dazukommen, muss klar sein, dass die Patientenversorgung immer an erster Stelle zu stehen hat. Der vielleicht größte Brocken, der mit der Uni-Klinik-Werdung an sich aber nichts zu tun hat, sind die noch ausstehenden Sanierungsabschnitte: Je einen Flügel des Betten-Hochhauses mit den Stationen außer Betrieb zu nehmen und zu sanieren, ohne dass es zu Problemen kommt, wird aus Sicht von Patienten und Personal vielleicht die erste Messlatte für die Uni-Klinik werden.

Hier geht's zum Artikel:

Uni-Klinik: Was an Kosten auf die Stadt zukommt

Themen Folgen