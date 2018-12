Uni-Klinik: Was an Kosten auf die Stadt zukommt

Plus Der Freistaat übernimmt zum Jahreswechsel das Klinikum und wird eine Milliarde Euro investieren. Stadt und Landkreis haben noch Rechnungen offen.

Die Haltestelle am Klinikum heißt bereits seit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember „Uniklinik/BKH“. Mit dem Jahreswechsel wird dann auch das Krankenhaus diesen Titel tragen. In der Silvesternacht um 0 Uhr wird die Großklinik mit ihren knapp 1800 Betten und rund 5800 Beschäftigten ihren Eigentümer wechseln. Statt Stadt und Landkreis Augsburg wird dann der Freistaat das Sagen haben. Wir klären die wichtigsten Fragen:

Was ändert sich für Patienten?

Erst einmal so gut wie nichts. Das Klinikum ist schon jetzt ein Haus der höchsten Versorgungsstufe. Möglicherweise wird die Uni-Klinik künftig aber mehr Patienten anziehen. Problem: Personal im Pflegebereich wird jetzt schon händeringend gesucht. Ab Herbst 2019, wenn an der Medizin-Fakultät der Uni Augsburg die ersten Medizinstudenten starten, werden von Jahr zu Jahr mehr angehende Mediziner im Rahmen ihres Studiums auf den Stationen unterwegs sein. Am Ende werden es 1500 sein. Parallel wird das Thema Forschung und somit auch das Personal um bis zu 1000 Stellen ausgebaut. Patienten könnten profitieren, wenn neue Forschungsergebnisse schnell in der Praxis umgesetzt werden.

Woran wird an der Uni-Klinik geforscht?

Die Schwerpunkte sind Umweltmedizin und Medizininformatik. Bei der Umweltmedizin geht es zum Beispiel darum, wie der Klimawandel auf die Gesundheit wirkt. Die Medizininformatik befasst sich mit der Digitalisierung. Die III. Medizinische Klinik verglich vor kurzem in einem Versuch, ob ein Computer oder ein Arzt bei der Diagnose von Speiseröhrenkrebs aus Endoskopieaufnahmen besser ist. Ergebnis: der Computer. Er könnte Ärzten künftig Tipps bei der Entnahme von Gewebeproben geben. In Sachen Forschung gefordert sein werden künftig aber alle Disziplinen im Haus. Dies war bisher kein Kernthema am ugsburger Klinikum.

Wer leitet das Krankenhaus?

Weil Uni-Kliniken grundsätzlich von Ärzten geleitet werden, rückt Ärztlicher Vorstand Prof. Michael Beyer ab 1. Januar zum Vorsitzenden des Vorstands auf. Der bisherige Chef Alexander Schmidtke, der fürs Wirtschaftliche zuständig ist, wird kaufmännischer Direktor. Schmidtke hat schon Mitte des Jahres angekündigt, im Herbst 2019 ans Krankenhaus nach Coburg in seine fränkische Heimat zu wechseln. Bis Mitte kommenden Jahres soll feststehen, wer dauerhaft Ärztlicher Direktor und somit Klinik-Chef wird. Die Suche des Wissenschaftsministeriums läuft noch.

Was ändert sich fürs Personal?

Das Haus darf auch als Uni-Klinik keine Defizite aus der Patientenversorgung erwirtschaften. Das ist Vorgabe des Freistaats. Der wirtschaftliche Druck bleibt also. In der Pflege gab es zuletzt eine Entlastung des Personals, auch im ärztlichen Dienst wurden Stellen aufgebaut, nachdem 2016 fünf Stellen gestrichen worden waren. Ein Zehn-Jahres-Plan, der weiteren Abbau in Aussicht stellte, wurde nicht weiterverfolgt. Stattdessen gab es einen leichten Stellenzuwachs. Allerdings, so ist aus der Belegschaft zu hören, seien diese Stellen in diversen Abteilungen seit Jahren nötig gewesen.

Sind Stadt und Landkreis jetzt außen vor?

Ab jetzt entscheidet der Freistaat, Stadt und Land müssen aber weiter zahlen. Es gibt noch gut 108 Millionen Euro Schulden für Investitionen aus der Vergangenheit. Stadt (zu 73 Prozent) und Kreis Augsburg (27 Prozent) werden den Betrag in den nächsten 15 Jahren abzaheln. Im Gegenzug zahlt der Freistaat etwa 100 Millionen jährlich für den Betrieb von Forschung und Lehre an Uni-Klinik und Medizin-Fakultät.

Wie geht es mit der Sanierung weiter?

OPs, Kinderkrankenhaus und Helikopterplattform sind erledigt. Doch fertig sind die Planer noch nicht. Der Freistaat, der das Klinikum zum symbolischen Preis von einem Euro übernimmt, hat sich ausbedungen, dass die bisherigen Träger sich an der Generalsanierung beteiligen. Das Land steckt etwa eine Milliarde Euro an Investitionen in die Uni-Klinik und den Medizin-Campus.

Bei der Sanierung steht mit der Renovierung des vierflügeligen Bettenhochhauses der dickste Brocken noch bevor. 280 Millionen zuzüglich Baupreissteigerung wird die Sanierung des 35 Jahren alten Kolosses wohl kosten. Wie berichtet hatte es zwischenzeitlich Verwirrung gegeben, weil der Freistaat diesen Betrag für unrealistisch hielt und eine doppelt so hohe Summe schätzte. Dieser Kalkulation lag aber eine andere Sanierungstiefe zugrunde, nämlich dass das Hochhaus und dessen Sockel auf Rohbauniveau zurückgebaut und dann saniert werden, sodass am Ende ein Neubaustandard erreicht worden wäre. Nun einigte man sich wohl auf eine einfachere Sanierung, wie sie Stadt und Landkreis vorgehabt hätten, wenn sie das Klinikum behalten hätten. Sie hatten schon früh erklärt, nicht mehr zahlen zu können. Nun bleibt es bei den 65 Millionen Euro kommunalem Anteil, von denen noch 28 Millionen Euro in den kommenden zehn Jahren zu zahlen sind. Man stehe weiter in der Verantwortung für das Krankenhaus, so Stadt und Kreis, die betonen, dass die Kosten für Schuldentilgung und Sanierung für sie in jedem Fall angefallen wären, ob mit oder ohne Uni-Klinik.

Welche Chancen und Herausforderungen gibt es noch?

Eine Studie der IHK geht davon aus, dass in den nächsten Jahrzehnten bis zu 6000 neue Arbeitsplätze in und um die Uni-Klinik entstehen könnten. Gleichzeitig wird die Wohnungssituation zum Problem. Stadt und Landkreis machen sich Gedanken, wie Flächen rund ums Klinikum für Wohnbebauung für Mitarbeiter und Studenten genutzt werden könnten, wobei dies den Bedarf nicht decken wird.

