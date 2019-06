10:00 Uhr

Uni-TV zeigt, was alles auf dem Augsburger Campus los ist

Die nächste Sendung „KULT“ wird am 17. Juli ausgestrahlt. Zuschauer können mitmachen. Auch eine Band wird im Studio sein.

Von Oliver Wolff

Als vor 20 Jahren in Augsburg mit „Blickpunkt Campus“ das erste Studentenfernsehen Bayerns auf Sendung ging, war vieles noch anders. Die vorproduzierten Beiträge wurden damals im Lokalfernsehen a.tv ausgestrahlt. Nun streamen die Studenten ihre Sendung „KULT“ live aus dem Fernsehstudio im Medienlabor der Universität.

„Wir haben in den letzten Jahren technisch extrem aufgerüstet“, sagt Ulrich Fahrner, Leiter des Medienlabors. Mit veralteter Filmtechnik könne man heute keinen Studenten mehr begeistern. Am eigentlichen Konzept habe sich in den Jahren aber nichts geändert, so Fahrner. „Die Studenten sollen lernen, wie Fernsehen gemacht wird.“ Bei einigen Absolventen stellte das Medienlabor die Weichen für die berufliche Zukunft.

Wie Studenten Karriere machten

Eine ehemalige Studentin arbeitet heute fürs ZDF in Peking, ein Absolvent gründete nach seinem Studium eine erfolgreiche Filmproduktionsfirma. Am Mittwoch, 17. Juli, ist es so weit. Dann geht die zehnte Ausgabe von „KULT“ auf Live-Sendung. „Die Beiträge sind gerade noch in Arbeit“, erzählen Lena Weiler, Nadine Klinger und Leonie Wyrthi. Die drei studieren Medien und Kommunikation und sind im Marketing-Team. Ihr Wahlfach heißt „Fernsehen 2.0“ – dabei gehe es darum, Praxiserfahrungen zu sammeln. Am Anfang steht ein theoretischer Teil, um Grundlagen der Produktion zu lernen. Darauf folgt eine praktische Einführung in die Technik – etwa Kamera, Licht, Ton und Schnitt.

Die Studenten erarbeiten sich alles selbst, ihre Dozenten stehen nur beratend zur Verfügung. Die Themenauswahl entsteht in Redaktionssitzungen. Die Studenten wollen einen filmischen Einblick in das Studentenleben geben. „Wir behandeln Themen, welche uns Studenten bewegen“, sagt Weiler. Ein Beitrag wird Einsicht in einen Gebärdensprachkurs geben. In einem anderen Beitrag wird über die Situation studierender Eltern mit Kind berichtet. Und fürs Jubiläum wird es einen filmischen Rückblick geben.

Die Sendung ist interaktiv

„Wir produzieren auch noch einen Trailer für die Live-Sendung und posten ihn in den sozialen Netzwerken“, sagt Lena Weiler. Rund 2000 Zuschauer werden erwartet. Die anstehende Sendung ist interaktiv: „Die Zuschauer können Fragen an die Moderatoren über die Chatfunktion stellen“, sagt Weiler. Ein Höhepunkt der Livesendung wird ein Auftritt einer Band im Studio sein – deren Name noch nicht bekannt gegeben wird. Davor gibt es für die Studenten im Medienlabor noch ein anderes großes Ereignis: „Wir machen einen Livestream für den Leopold-Mozart-Violinwettbewerb“, sagt Dozent Fahrner. Dabei arbeiten die Studenten mit den Fernsehprofis vom Bayerischen Rundfunk zusammen. Das werden für die Studenten prägende Eindrücke, so Fahrner. Die zehnte Ausgabe von KULT wird am Mittwoch, 17. Juli, um 20.15 Uhr gesendet. Die Sendung und frühere Aufzeichnungen von KULT sind online zu finden unter livestream.com/uni-augsburg.