Uniklinik darf Christbaum in Empfangshalle nicht mehr aufstellen

Die Uniklinik darf dieses Jahr keinen Weihnachtsbaum in der Empfangshalle aufstellen. Er muss raus vor die Tür.

Plus Das Universitätsklinikum darf in diesem Jahr keinen Weihnachtsbaum in seiner Empfangshalle aufstellen. Warum es zu dem Verbot kam.

In dieser Weihnachtszeit muss die Uniklinik auf einen Christbaum in der großen Eingangshalle verzichten. In einem Rundschreiben informierte der Vorstand des Klinikums die Mitarbeiter, dass dies vom städtischen Amt für Brand- und Katastrophenschutz untersagt wurde. „Die Feuerwehr hat es verboten und wir müssen uns daran halten“, bestätigt eine Klinikumssprecherin. Sicherheit gehe vor.

