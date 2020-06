vor 41 Min.

Universität: Der neue Forschungsbau ist nicht nur für Tierversuche da

Plus In dem Neubau beim Universitätsklinikum Augsburg sind 14 Prozent der Fläche für Tierversuche geplant. Der größte Teil des Gebäudes soll anderen Zwecken dienen.

Von Eva Maria Knab

Das geplante Zentrum für Tierversuche in Augsburg sorgt weiter für Diskussionen. An der Universität Augsburg betont man jetzt, das künftige Tierversuchszentrum werde deutlich kleiner ausfallen, als es die Kritiker kommunizieren.

Das Tierversuchszentrum soll als Einrichtung der Universität auf dem neuen Medizin-Campus beim Uniklinikum entstehen. Die Kritiker sprechen von einer 35 Millionen Euro teuren Versuchstierhaltung. Sie beziehen sich auf Angaben des Wissenschaftsministeriums, die auf eine Landtagsanfrage der Grünen vom Dezember 2019 zurückgehen.

Universität Augsburg: Tierversuchszentrum nur ein kleiner Teil

In der Unipressestelle betont man nun, das Tierversuchszentrum sei nur ein kleiner Teil des künftigen Forschungsgebäudes für translationale Forschung, das insgesamt 35 Millionen Euro kosten werde. Dort geht es darum, die präklinischen Ergebnisse schnell und effizient in die klinische Entwicklung zu übertragen. Nur ein Bruchteil der Gebäudefläche, nämlich 1640 Quadratmeter von insgesamt rund 12.000 Quadratmetern, soll für Tierhaltung und Tierversuche genutzt werden, teilte die Uni-Pressestelle nun mit. Das seien knapp 14 Prozent der Fläche.

Der größte Teil des Gebäudes diene Forschung, die ohne Tierversuche auskommt. Zusätzlich seien auch auch Flächen für Infrastruktur, Büroräume und weiteres vorgesehen. Die in der Pressemitteilung von „Ärzte gegen Tierversuche“ genannten zusätzlichen 850 Quaratmeter für Tierversuchslabore sind nach Angaben der Universität für Großgeräte und weitere Dinge vorgesehen, die verschiedene Forscher gemeinsam nutzen. Dort finde keine Tierhaltung statt.

Das Tierversuchszentrum in Augsburg ist bereits in Planung

Der Verein Ärzte gegen Tierversuche sammelt aktuell Unterschriften für eine Online-Petition gegen das Tierversuchszentrum, in dem Platz für bis zu 23.400 Mäuse sein werde. Die Kritiker fordern, in Augsburg stattdessen innovative tierversuchsfreie Methoden zu entwickeln. Das Zentrum für integrierte translationale Forschung am neuen Medizin-Campus befindet sich nach Angaben des Staatlichen Bauamtes derzeit in Planung. 2027/28 soll es fertig werden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen