Unbekannte stehlen hochwertige Maschinen aus Firmenfahrzeugen

Sowohl im Univiertel als auch im Augsburger Stadtteil Lechhausen haben bislang Unbekannte hochwertige Maschinen aus Firmenfahrzeugen gestohlen.

Rund 7000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Diebstahls im Univiertel. Wie die Polizei berichtet, haben bislang Unbekannte zwischen 2. und 8. Juni in der Josef-Priller-Straße (Höhe Hausnummer 28) einen dort abgestellten Kleintransporter aufgebrochen und hochwertige Werkzeugmaschinen im Wert von über 5000 Euro mitgenommen. Der hinterlassene Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Hochwertige Werkzeugmaschinen aus Transporter gestohlen

Im gleichen Zeitraum wurde auch ein als Firmenfahrzeug genutzter Transporter in der Paul-Reusch-Straße (Höhe Hausnummer 24) in Lechhausen aufgebrochen. Auch hier entwendete der Täter unter anderem eine Bohrmaschine, einen Schlagschrauber sowie einen Winkelschleifer der Marke Hilti. Der Wert der Maschinen wird mit mehr als 1200 Euro angegeben. Der Sachschaden am Transporter dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen.

Hinweise zum Fall im Univiertel nimmt die Polizeinspektion Augsburg-Süd unter 0821/3232710 entgegen. Zeugen für den Vorfall in Lechhausen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Augsburg-Ost unter 0821/323-2310 zu wenden. (nist)