vor 59 Min.

"Unruhige" Silvesternacht in Augsburg - Zahlreiche Brände

Die Polizei zeigte an Silvesterabend in der Augsburger Innenstadt starke Präsenz.

Die Nacht auf Neujahr hat die Rettungskräfte in der Region gefordert. In Lauingen und Kaufbeuren gab es größere Brände. In Augsburg hatte die Polizei viel zu tun. Eine erste Silvesterbilanz.

Brände und Auseinandersetzungen haben die Einsatzkräfte in der Nacht auf Neujahr in Augsburg und der Region schwer beschäftigt. Bei der Einsatzzentrale am Präsidium Schwaben Nord sprach man am Mittwochmorgen von einer "relativ unruhigen" Nacht. Zwischen Mitternacht und dem frühen Morgen habe es zahlreiche Einsätze wegen Schlägereien und Körperverletzungen gegeben. Ein Sprecher sprach von einem erhöhten Aggressionspotenzial, vor allem in Augsburg.

In der Maxstraße wird das neue Jahr begrüßt. Auch mit Feuerwerkskörpern. Trotz Böllerverbots. Gepostet von Alles aus Augsburg am Dienstag, 31. Dezember 2019

Dort zeigte die Polizei aufgrund des Feuerwerksverbot in der Innenstadt starke Präsenz. Im Einsatz war eine Hundertschaft, um das Verbot durchzusetzen - mit durchwachsenen Erfolg. In der Maxstraße etwa wurden zum Jahreswechsel trotzdem eifrig Böller und Raketen abgefeuert.

260 Einsatzkräfte kämpfen gegen Großbrand in Lauingen

Daneben hatten auch viele Feuerwehren in Schwaben und Oberbayern gut zu tun. In Augsburg musste die Berufsfeuerwehr zu 24 Brandeinsätzen ausrücken, darunter drei Zimmer- und viele Kleinbrände. In Lauingen im Landkreis Dillingen brannte die Lagerhalle eines Kunststoff verarbeitenden Betriebes vollständig nieder, rund 260 Kräfte waren im Einsatz. Der Schaden liegt laut Polizei im Millionenbereich. Es sei nicht ausgeschlossen, dass Raketen oder Böller den Brand verursacht hätten. Anwohner mussten Türen und Fenster geschlossen halten.

15 Bilder Feuer zerstört Lagerhalle in Lauingen Bild: Obeser, Veh

In Kaufbeuren wurde bereits am frühen Silvesterabend ein Mehrfamilienhaus bei einem Brand schwer beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass Silvesterfeuerwerk Gartenmöbel auf einer Terasse entzündete. Das Feuer breitete sich dann auf die Fassade des Gebäudes im Stadtteil Neugablonz aus.

Im Aichacher Ortsteil Griesbeckerzell hatte bereits am Nachmittag ein 16-Jähriger einen illegalen Feuerwerkskörper in ein unbewohntes Einfamilienhaus geworfen und damit Möbel in Brand gesetzt. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte die Rauchentwicklung und setzte den Notruf ab. Rund 50 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren hatten das Feuer zeitnah unter Kontrolle. Der Sachschaden im Gebäude wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung sowie einem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Themen folgen