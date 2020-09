vor 52 Min.

Urlaub zuhause: Barfuß den Augsburger Siebentischwald erkunden

Plus Ohne Schuhe durch den Augsburger Siebentischwald spazieren: Diese Erfahrungen haben Kinder und Erwachsene bei der Barfuß-Tour gemacht.

Von Diana Zapf-Deniz

Heimkommen. Schuhe ausziehen. Was für ein befreiendes Gefühl, barfuß durch Haus oder Wohnung zu laufen. Jeden Morgen zwängen wir unsere Füße in Schuhe, ob ihnen das gefällt oder nicht. Funktionieren sollen sie trotzdem, uns den ganzen Tag auf den Beinen halten und voller Leichtigkeit durchs Leben tragen. Doch wann haben wir uns bewusst das letzte Mal unseren Füßen etwas Gutes getan? Barfußlaufen ist eine wunderbare Möglichkeit, ihnen Urlaub und Training zur gleichen Zeit angedeihen zu lassen.

Barfuß-Spaziergang in Augsburg: Die Füße richtig benutzen

Nicola Lechner vom Waldpavillon der Stadt Augsburg erkundet barfüßig mit Familie Schwarz aus Diedorf den Siebentischwald. Beim Treffpunkt am Waldpavillon stecken die Kinder buchstäblich noch in ihren Kinderschuhen. Auf dem Weg zu den sieben Tischen bittet die Geo-Ökologin Lechner, die bei der Forstverwaltung ein freiwilliges Jahr unter anderem in der Waldpädagogik absolviert, die Teilnehmer: „Achtet mal genau auf Eure Füße. Wie fühlen sie sich in den Schuhen, die ihr tragt? Und wie fühlt sich der Boden darunter an? Was spürt ihr?“ Die Kinder Nora, Pia und Henry konnten die Barfußtour kaum erwarten. „Zuhause haben sie schon einen kleinen Barfußpfad im Garten angelegt und die einzelnen Felder mit Kiesel, Stroh, Ästen, Sand und Schrubberbürsten ausgelegt“, verrät Mutter Annika Schwarz.

Nicola Lechner vom Waldpavillon erkundet die Umwelt gerne barfuß und leitet auch Interessenten an. Bild: Diana Zapf-Deniz

„Wenn wir ganz klein sind, so wie Eure jüngste Schwester, sind unsere Füße noch gesund“, zeigt Lechner auf die kleinen Füßchen der wenige Monate alten Frieda, die barfüßig auf Papa Fabians Arm sitzt. „Manche Eltern meinen, dass ihr Kind beim Laufenlernen falsch läuft, weil es nur auf den Ballen läuft. Dabei macht das Kind alles richtig“, weiß die Expertin. Das sei zudem gut für den Rücken und den ganzen Körper. Denn wenn wir barfuß laufen und vom Ballen her abrollen, stehen wir aufrechter und benutzen viel mehr Muskeln unseres Körpers, als wenn wir nur plump mit der Ferse auftreten.

„Wenn wir unsere Füße immer in Schuhe stecken und die nichts mehr tun müssen, weil die Schuhe die Füße festhalten, werden die Muskeln schwach.“ Denn unsere Füße bestehen aus vielen Muskeln, Sehnen und Knochen, wie die Hand auch. Nur würden die Hände öfter trainiert und nicht festgebunden. Von den gut 200 Knochen unseres Körpers befinden sich rund ein Viertel in den Füßen. Pro Fuß werden 26 Knochen und 33 Gelenke von über 100 Bändern zusammengehalten.

Barfuß durch den Siebentischwald: Die Natur spüren

Dabei sorgen 20 Muskeln samt den Sehnen für einen sicheren Stand. „Was denkt der Fuß wohl, wenn er in einen Hausschuh muss? Vielleicht, dass er sich dort noch ganz gut bewegen kann und der Schuh in Ordnung ist. Aber was denkt er sich wohl in engen, stickigen Turnschuhen? Wohl eher, dass er keine Luft bekommt und nichts sieht oder fühlt“, erklärt Lechner kindgerecht.

Während der Walderkundung mit nackten Füßen begegnet die Gruppe zwei Frauen, die ebenfalls ohne Schuhe unterwegs sind. Jeder begutachtet jeden, und alle lachen. Barfußgänger unter sich. Julia Jung und Cécile Nagel möchten nach dem Klettern in der nahe gelegenen Kletterhalle noch ihre Füße entspannen. „Unsere Füße waren die ganze Zeit in Schuhe gequetscht. Wir trainieren unsere Fußmuskulatur und haben im Zigeunerbach unsere Füße gekühlt“, erzählen die beiden.

Julia Jung und Cécile Nagel entspannen ihre Füße nach dem Klettern. Bild: Diana Zapf-Deniz

Die Kinder sind ebenso begeistert vom Barfußlaufen: „Der Waldboden fühlt sich so weich an und die nasse Erde kühlt so schön.“ Die Familie tastet die unterschiedlichen Naturmaterialien mit ihren Füßen. Sanftes Moos, warme Blätter piksende Steinchen, raue Baumrinde und seidiges Gras. „Auf Laub zu laufen ist wie auf meiner Wolldecke zuhause zu laufen“, ruft Nora freudestrahlend. „Und das Moos ist wie ein Flauschteppich“, erwidert Henry wie ein echter Walderoberer. „Die Kinder laufen mit so einer Selbstverständlichkeit und absolut angstfrei barfuß durch den Wald“, stellt Annika Schwarz fest, „dabei ist sonst ein Stein oder Sand im Schuh ein Drama“, lacht sie.

Barfuß läuft man anders als in Schuhen

Lechner zeigt viele lustige Übungen, die die Füße trainieren, wie etwa aus einem Blatt Papier eine Kugel mit den Füßen formen und diese mit dem Fuß in den Mülleimer zu werfen, Äste mit den Zehen weitergeben oder Tannenzapfenweitwurf mit dem Fuß. Barfußlaufen habe so viele positive Effekte, wie etwa das Stimulieren der Fußsohle, das einer Fußreflexzonenmassage gleichkommt, sowie das richtige Abrollen des Fußes.

Nicola Lechner erklärt Familie Schwarz die Vorteile von Barfußlaufen. Video: Diana Zapf-Deniz

Im Schuh würden wir zuerst mit der Ferse auftreten. Mit nackten Füßen wären wir viel vorsichtiger und tasten zuerst mit den Ballen und Zehen. Auch beim Rückwärtslaufen würden wir erst mit den Ballen ansetzen, weil wir da umsichtiger sind. Am Ende hat niemand Lust, die Schuhe anzuziehen. Jeder marschiert barfuß zurück zum Parkplatz.

