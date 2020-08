07:15 Uhr

Urlaubs-Feeling oder Hitzewallungen? So geht Augsburg mit dem Sommer um

Der Freitag war der bislang heißestes Tag dieses Sommers in Augsburg. Viele scheinen die Hitze zu mögen, doch auch mit dem Spätsommer können sie sich anfreunden.

Von Liliana Ludwig

Einen so heißen Tag wie am Freitag hat es dieses Jahr in Augsburg noch nicht gegeben – und wahrscheinlich wird diesen Sommer auch kein genauso heißer mehr folgen. Schwimmen gehen, an lauen Sommerabenden bis in die Nacht Grillen und draußen sitzen – das alles ist nicht mehr so lange möglich. Wird den Augsburgern die Hitze fehlen oder freuen sie sich schon auf kühlere Tage? Eine Umfrage unter Passanten in der Stadt.

Marie Stopp verträgt die Hitze sehr gut. Bild: Liliana Ludwig

„Schade“, dass es wieder kühler werden soll, findet es die 18-jährige Marie Stopp aus Augsburg. Sie vertrage die Hitze sehr gut und habe an heißen Tagen viel mehr Motivation. Ihrer Meinung nach könne es ruhig konstant warm bleiben, denn das wechselhafte Wetter mag sie gar nicht. Dass es Menschen gebe, denen es bei Wetterwechsel nicht gut geht, verstehe sie. „Ich finde es im Sommer aber einfach schön draußen, besonders gern gehe ich schwimmen“, sagt die junge Frau. Sie mag zwar den Herbst, aber ihr Favorit sei klar der Sommer. Und wenn sie mal eine Abkühlung brauche, habe sie einen kleinen Ventilator, den sie immer dabei hat.

Michael Gebhardt aus Dasing ist traurig, dass es am Samstag wieder kühler wird. Er liebt hohe Temperaturen und die sommerliche Atmosphäre. Trotzdem schätze er auch den Herbst: „Ich komme aus dem Gartenbau und erlebe jedes Jahr, wie sich die Pflanzen verwandeln. Das liebe ich“, so Gebhardt. Im Spätsommer und Herbst geht er gerne wandern, da das bei kühleren Temperaturen einfach angenehmer sei. Und wenn es kalt und regnerisch wird, könne man sich ja mit Freunden zu Indoor-Aktivitäten treffen – sofern das in Zeiten von Corona natürlich möglich ist.

Pauline Felber, 18, aus Schrobenhausen findet es gut, wenn es endlich kühler wird. In der Früh macht sie gerne Sport, abends könne man derzeit auch wieder raus. Doch an so heißen Tagen wie dem Freitag bleibt sie tagsüber lieber drinnen. „Zur Abkühlung gehe ich dann sehr gerne in den Keller, wo ich Klavier spiele“, sagt Felber. Auch empfiehlt sie an heißen Tagen eine kalte Dusche zwischendurch.

Für die Natur sei eine Abkühlung besonders gut, findet die Schrobenhausenerin. Den Spätsommer mag sie gern, den Herbst findet sie eine besonders schöne Jahreszeit. „Ich fahre gerne mit meinem Mountainbike durch die Wälder, weil dann alles schön bunt ist. Außerdem habe ich im Herbst Geburtstag“, sagt die Frau.

Marlene Gar aus Augsburg findet die Hitze toll. Bild: Liliana Ludwig

Auch Daniel, 46, der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will, freut sich auf Abkühlung. Er empfindet die Hitze als „erschwerend“ und kämpft bei den hohen Temperaturen mit Kreislaufproblemen. „Im Herbst kann man endlich wieder richtig durchatmen“, sagt der Augsburger. Im Sommer helfen ihm ein Ventilator und ein Feuchtigkeitsspray, um die Hitze zu ertragen.

Gerade diese Hitze findet Marlene Gar aus Augsburg dagegen toll. Dann gehe sie besonders gerne zum Baden an den Auensee bei Kissing, einem Nacktbadesee. Abkühlung verschaffe ihr außerdem ein Fächer aus Mallorca, der ihr gute Dienste bei hohen Temperaturen leiste.

Für „im Prinzip toll“ hält Marion Schütz das heiße Wetter. Länger als ein bis zwei Wochen am Stück brauche sie die Hitze jedoch nicht. Die Augsburgerin mag alle Jahreszeiten, darum freut sie sich auch auf den Herbst. „Da kann man endlich wieder bei Dauerregen auf dem Sofa kuscheln. Wenn es früher dunkel wird, kann man dann auch wieder Kerzen anzünden, was ich sehr schön finde“, sagt Schütz.

