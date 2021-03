vor 18 Min.

Urteil gegen Fahrschullehrer: Er belästigte 16-jährige Schülerin sexuell

Plus Ein Fahrschullehrer aus Augsburg gab vor Gericht zu, eine Schülerin belästigt zu haben. Warum er dennoch Einspruch gegen den Strafbefehl einlegte.

Von Michael Siegel

Vor den Scherben seiner beruflichen Existenz steht ein 42-jähriger Fahrlehrer aus der Augsburger City. Der Mann wurde vom Augsburger Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 2700 Euro verurteilt, weil er eine 16-jährige Fahrschülerin sexuell belästigt hatte. Schlimmer als die Geldstrafe könnte den Mann zu stehen kommen, dass er die Erlaubnis für seine Fahrschule und seine Fahrlehrerlizenz verlieren könnte.

Der Fahrlehrer fasste der Schülerin an den Oberschenkel

Während einer Schulungsfahrt im Augsburger Stadtgebiet im Juni 2020 fasst der Fahrlehrer von dem Beifahrersitz an den Oberschenkel der Jugendlichen. Er bewegt seine Hand in Richtung Intimbereich der Schülerin. Später dann auf einem Parkplatz im Industriegebiet von Gersthofen wird er erneut übergriffig. Während Fahrlehrer und Schülerin um das Auto laufen, um die Beleuchtungseinrichtung des Autos anzuschauen, reibt der 42-Jährige mit seiner Nase am Nacken der 16-Jährigen, um sie anschließend an der Hüfte und am Oberkörper zu berühren. Stimmt so, gesteht der Angeklagte gegenüber Richter Günther Baumann, "eine Katastrophe".

Gegen den Angeklagten war bereits ein Strafbefehl wegen sexueller Belästigung in zwei Fällen in Höhe von 8400 Euro (120 Tagessätzen zu 70 Euro) erlassen worden. Doch der Fahrschullehrer hatte dagegen Einspruch eingelegt, der sich allerdings nur auf die Rechtsfolgen bezieht. Nein, sein Mandant wolle mit seiner Berufung in keiner Form den vorangegangenen Schuldspruch infrage stellen. Er hoffe lediglich auf eine niedrigere Strafe, unterstreicht Rechtsanwalt Thomas Reutemann. Eine Strafe, die ihm eine Chance auf seine weitere Berufsausübung gebe.

Augsburger Fahrschullehrer fürchtet um seine Lizenz

Bei einer Verurteilung zu 120 Tagessätzen nämlich, so befürchten es der Angeklagte und sein Verteidiger, sei mit dem Entzug der Fahrschulerlaubnis und mit jenem der Fahrlehrerlizenz zu rechnen. Eine Verurteilung "nur" zu 90 Tagessätzen, die nicht im Führungszeugnis eingetragen werde, könnte dem Angeklagten die Chance auf seine Berufsausübung bewahren. In seiner Verzweiflung hatte der 42-Jährige sich schriftlich an die Mutter der Fahrschülerin gewandt und um Verzeihung gebeten. Der Vater zweier Kinder schilderte ihr seine familiären Probleme gipfelnd in der Scheidung und bat die Mutter seiner Fahrschülerin abschließend: "Helfen Sie mir." Während Verteidiger Reutemann dieses Vorgehen seines Mandanten eher zweifelnd betrachtete, hinterließ es bei Richter Baumann einen positiven Eindruck.

Behörde entscheidet über Berufsverbot

Staatsanwalt Daniel Grimm sieht jedoch keine Gründe, eine niedrigere als die im Strafbefehl geforderte Buße von 120 Tagessätzen zu verlangen. Verteidiger Reutemann verweist hingegen auf die zusätzliche Entschuldigung und nennt die Bereitschaft seines Mandanten zu einer Schadenersatzzahlung. Schließlich müsse die "Doppelbestrafung" gesehen werden, die seinem Mandanten durch das zu befürchtende Berufsverbot drohe. Er bittet um eine Strafe, die 90 Tagessätze nicht übersteigt.

In seinem Urteil lässt sich Richter Baumann auf die 90 Tagessätze ein. Er verurteilte den 42-Jährigen wegen sexueller Belästigung in zwei Fällen. Zwar gehe das, was der Angeklagte getan habe, "gar nicht", aber der Richter lässt die gezeigte Reue gelten. Neben der Anzahl der Tagessätze reduziert er auch deren Höhe von 70 auf 30 Euro, da der Angeklagte Corona-bedingt zuletzt fast drei Monate lang nicht habe arbeiten können und er lediglich von der Hilfe durch die Familie gelebt habe. Die Entscheidung über die Fahrlehrer- und die Fahrschulerlaubnis obliege der zuständigen Behörde. Beide Seiten nahmen das Urteil noch im Gerichtssaal an, das somit rechtskräftig ist.

