vor 16 Min.

Vandalismus in Lechhausen: Unbekannter wirft Fensterscheibe ein

Nach einem Fall von Vandalismus in Augsburg-Lechhausen bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

In einem Fall einer eingeworfenen Fensterscheibe bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der Vorfall hatte sich am Montagmorgen in Augsburg-Lechhausen ereignet.

Die Tat hatte sich am frühen Montagmorgen gegen fünf Uhr ereignet. Wie die Polizei berichtet, warf ein Unbekannter in der Linken Brandstraße auf Höhe der 50er Hausnummern die Fensterscheibe eines Wohnanwesens ein. Der Schaden wird auf circa 800 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/323 -2310 zu melden. (ina)

