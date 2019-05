18:30 Uhr

Vater schüttelt sein schreiendes Kind - drei Jahre Haft

Ein 36 Jahre alter Mann muss drei Jahre ins Gefängnis, weil er seinen Sohn schüttelte. Warum das Gericht ein nach eigenen Worten mildes Urteil spricht.

Von Peter Richter

In welcher Lebensgefahr ein Baby schwebt, wenn entnervte Eltern ihr schreiendes Kind heftig schütteln, hat erneut ein Prozess vor dem Landgericht aufgezeigt. Auch wenn es für den erst fünf Monate alten Säugling noch einmal gut ausgegangen ist. Ärzten der Kinderklinik gelang es, seine Gehirnblutungen rasch zu unterbinden, er wirkt heute gesund, auch wenn Spätfolgen nicht ausgeschlossen werden können.

Die 8. Strafkammer hat einen jungen Vater für drei Jahre ins Gefängnis geschickt. Der 36-Jährige wurde der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen, nachdem auch die Staatsanwaltschaft den ursprünglichen Vorwurf des versuchten Totschlags im Prozess fallen gelassen hatte. Der verheiratete Angeklagte hat vor Gericht zugegeben, vor einem Jahr die Nerven verloren zu haben, als das Baby nachts anhaltend zu schreien begann.

Vater gerät in Panik

Wie der gebürtige Russe mithilfe einer Dolmetscherin dem Gericht schilderte, ist sein Sohn gegen zwei Uhr morgens wach geworden. Der Vater gibt ihm die Flasche, wie sonst auch. Plötzlich „schrie und schrie er, da habe ich ihn zwei-, dreimal geschüttelt“. Als der Säugling kurz darauf wie leblos in seinen Armen liegt, gerät der Vater in Panik. Aus Sorge nicht verstanden zu werden, ruft er nicht die Rettungsleitstelle an, sondern seine Frau. Diese erkennt sofort den Ernst der Situation und schlägt im Krankenhaus Alarm. Kurz darauf trifft ein Rettungswagen mit einem Notarzt in der Wohnung ein.

Richterin Susanne Riedel-Mitterwieser warf in der mündlichen Urteilsbegründung dem Vater vor, billigend in Kauf genommen zu haben, dass sein Kind tödliche Verletzung erleidet. Dieser sei allerdings mit der Situation, da seine Frau schon seit Wochen im Krankenhaus lag und er das Kind alleine zu versorgen hatte, „mit Sicherheit überfordert gewesen“. Dies, und die glaubhafte Reue des Angeklagten, der während seiner Untersuchungshaft zum zweiten Mal Vater geworden ist, haben das Gericht, wie es im Urteil heißt, zu der „äußerst milden Strafe“ bewogen.

Staatsanwalt: Es war pures Glück

Es sei „das pure Glück, dass nicht mehr passiert ist“, meinte Staatsanwalt Michael Nißl. Er hatte für den Vater eine Haftstrafe von vier Jahren und vier Monaten gefordert. Der Angeklagte (Verteidiger Rechtsanwalt Ralf Schönauer), nahm das Urteil an.

Jedes Jahr werden nach Schätzungen 100 bis 200 Säuglinge und Kleinkinder mit Schütteltrauma in deutsche Kliniken eingeliefert. Da Kinder in dem Alter ihren Kopf noch nicht alleine halten können, wird dieser beim Schütteln vor- und zurückgeworfen. Blutgefäße und Nervenbahnen können reißen, der Atem kann aussetzen, was durch Sauerstoffmangel zu Hirnschäden führt, wie im Prozess der Münchner Rechtsmediziner Prof. Randolph Penning ausführte. 10 bis 30 Prozent der betroffenen Kinder sterben sogar.

