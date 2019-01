vor 51 Min.

Veranstaltungskalender 2019: Das ist los in Augsburg

Augsburger Sommernächte, das Stadtfest in der Innenstadt, wird auch 2019 ein Highlight werden.

Messen, Theater, Festivals und mehr: Bereits jetzt stehen Termine für 2019 in Augsburg fest. Der große Überblick über das gesamte Jahr.

Januar 2019

Heiraten: Bei den Traumtagen in der WWK-Arena können sich künftige Paare über das Thema Hochzeit informieren. Termin: 5. und 6. Januar.

Show: Starkoch Alexander Herrmann geht mit einer Koch-Show auf Tour und macht im Kongress am Park Station. Termin: 11. Januar.

Theater: Das Staatstheater weiht seine Spielstätte am Gaswerk in Oberhausen ein – mit der Uraufführung „Europe Central“. Termin: 12. Januar.

MotoTechnica: Um Oldtimer dreht sich alles auf der Augsburger Messe. Termin: 12. und 13. Januar.

Jagen und Fischen: Die Fachmesse für Jäger, Fischer und Naturliebhaber findet auf der Messe statt. Termin: 17. bis 20. Januar.

Kabarett: Michl Müller kommt mit „Müller ... Nicht Shakespeare“ in den Kongress am Park. Termin: 17. Januar.

Augsbow: Die Bogensportszene trifft sich zum Austausch auf der Messe, auch ein Turnier findet statt. Termin: 19. und 20. Januar.

Frühjahrsausstellung: Die „neue“ afa findet bereits im Januar statt und widmet sich mit einem Outdoor-Angebot und Gartenwelten auch neuen Themen. Termin: 30. Januar bis 3. Februar.

Februar 2019

Ausstellung: Eine Retrospektive zum 100. Geburtstag von Wolfgang Lettl gibt es im Schaezlerpalais. Termin: 1. Februar bis 31. März

Kabarett: Monika Gruber kommt mit ihrem Programm „Wahnsinn“ in die Schwabenhalle. Termin: 6. Februar.

Ausstellung: Im Stadtarchiv ist der Luftkrieg auf Augsburg Thema. Termin: 18. Februar bis 8. März.

Immobilientage: Die Messe für Bauen, Sanieren, Wohnen und Finanzieren findet auf der Augsburger Messe statt. Termin: 8. bis 10. Februar.

Natur: Im Botanischen Garten schlüpfen und fliegen wieder tropische Schmetterlinge. Termin: 15. Februar bis 31. März.

Brechtfestival: Patrick Wengenroth stellt sein drittes und letztes Festival auf die Beine. Motto: Für Städtebewohnende. Termin: 22. Februar bis 3. März

März 2019

Fasching: Zur Gala lädt die Hollaria in den Kongress am Park. Am Rathausplatz findet zum Ausklang ein buntes Treiben statt. Termine: 1. März (Gala Hollaria), 2. bis 5. März (Faschingstreiben).

Ballett: Das Moskauer Ballett kommt mit „Cinderella“ in den Kongress am Park. Termin: 3. März.

Kabarett: Martin Rütter kommt mit „Freispruch!“ in die Schwabenhalle. Termin: 8. März.

Show: Wer die TV-Serie Game of Thrones mag, sollte zur GOT-Concert-Show in den Kongress gehen. Termin: 9. März.

Konzert: Wolfgang Ambros macht zum Konzert im Spectrum Station. Termin: 14. März.

Fit for Job: Hier finden Jugendliche Tipps für die Suche nach dem richtigen Ausbildungsplatz. Treff ist auf der Augsburger Messe. Termin: 16. März.

Magie: Florian Zimmer kommt mit einer magischen Show in den Kongress am Park. Termin: 22. März.

Ausstellung: „König, Bürger, Bettelmann“, unter diesem Motto stellt das Diözesanmuseum die Geschichte der Gemeinde Heilig Kreuz vor. Termin: 22. März bis 30. Juni.

Ausstellung: Im Textilmuseum dreht sich alles um Mozarts Modewelten. Termin: ab 22. März.

Fest: Die Gögginger feiern den Frühling. Termin: 29. März bis 7. April.

April 2019

Konzert: Schmidbauer, Pollina und Kälberer sind wieder auf Tour und machen mit ihrem Konzert im Kongress am Park Station. Termin: 4. April.

Augsburg Open: Bürger dürfen hinter die Kulissen schauen, es gibt Führungen zu besonderen Orten. Termin: 4. bis 7. April.

Kabarett: Dieter Nuhr sagt: „Nuhr hier, nur heute“. Der Kabarettist tritt im Kongress am Park auf. Termin: 5. April.

Kabarett: „Männer sind faul, sagen die Frauen“ – mit diesem Motto bringt Mario Barth in der Schwabenhalle Klischees auf den Punkt. Termin: 12. April.

Konzert: Barclay James Harvest geht auf Jubiläumstour und stoppt auch in Augsburg – im Spectrum. Termin: 15. April.

Konzert: Bob Dylan kommt nach Augsburg in die Schwabenhalle. Termin: 20. April.

Dult: Zwischen Vogel- und Jako-bertor bauen Händler ihre Budenstraße auf. Termin: 20. April bis 5. Mai.

Plärrer: Der Frühjahrsplärrer auf dem Kleinen Exerzierplatz sorgt für Unterhaltung. Termin: 21. April bis 5. Mai.

Mai 2019

Show: Dirk Müller fordert in der Schwabenhalle: „Lasst den Bullen los“. Der Finanzexperte tourt erstmals mit einem Live-Programm durch Deutschland. Termin: 3. Mai.

Sport: Der m-net-Firmenlauf wird wieder viele Augsburger zum Rennen bringen. Termin: 23. Mai.

Mozartfest: Die städtische Reihe bietet unter dem Motto „Spurensuche“ zahlreiche Konzerte. Termin: 11. bis 26. Mai.

Kabarett: Luise Kinseher tourt mit ihrem Programm „Mamma Mia Bavaria“. Sie kommt ins Spectrum. Termin: 23. Mai.

Messe: Die Vocatium richtet sich an Jugendliche in Ausbildung und Studium, die Kontakte knüpfen wollen. Treff: Schwabenhalle. Termin: 28. und 29. Mai.

Violinwettbewerb: Wer spielt das Instrument am schönsten? Zahlreiche Musiker aus der ganzen Welt nehmen teil, die Konzerte sind öffentlich. Termin: 31. Mai bis 7. Juni

Essen: Zum Streetfood-Markt treffen sich Feinschmecker in Göggingen auf dem Festplatz. Termin: 30. Mai bis 2. Juni.

Juni 2019

Ausstellung: Das Maximilian widmet Kaiser Maximilian eine Ausstellung. Motto: Maximilian I: Kaiser, Ritter, Bürger zu Augsburg. Termin: 15. Juni bis 15. September.

Festival: Das Jugendfestival Modular findet erstmals am Gaskessel in Oberhausen statt. Termin: 20. bis 22. Juni.

Sommernächte: Auf der Maximilianstraße wird ein Wochenende lang gefeiert. Termin: 27. bis 29. Juni.

Freilichtbühne: In dieser Saison wird das Musical „Jesus Christ Superstar“ gespielt. Termin: 29. Juni bis 28. Juli.

Sport: Die halbe Stadt wird beim Sport-Scheck-Lauf wieder auf den Beinen sein. Termin: 2. Juni.

Juli 2019

Lange Kunstnacht: Im Jubiläumsjahr zum 500. Todestag Kaiser Maximilians dreht sich diesmal alles um Abenteurer. Termin: 6. Juli.

Sport: Der Augsburger Frauenlauf lockt sportliche Damen. Termin: 6. Juli.

Jazzsommer: Vor der Kulisse des Botanischen Gartens treten renommierte Jazzer auf. Termin: 10. Juli bis 11. August.

La Strada: Straßenkünstler beleben wieder die Innenstadt. Termin: 26. bis 28. Juli.

Kirchweih: In der Jakobervorstadt hat sie Tradition. Termin: 19. bis 21. Juli.

Konzerte: Schöne Musik vor schöner Kulisse: Die Konzerte im Fronhof sind Tradition. Termine: 19. bis 21. Juli.

Fest: Sommer am Kiez, in Oberhausen ist er Kult. 25 Bands sind diesmal dabei. Termin: 5. Juli bis 10. August.

August 2019

Friedensfest: Augsburg feiert seinen Exklusiv-Feiertag mit Friedenstafel auf dem Rathausplatz und vielen anderen Aktionen. Das Rahmenprogramm beginnt bereits am 24. Juli. Termin: 8. August.

Plärrer: Auch im Herbst ist Volksfestzeit in Augsburg. Termin: 23. August bis 8. September.

September 2019

Marktsonntag: Die Oberhauser feiern ihren Stadtteil mit einem bunten Programm. Termin: 1. September.

Americana: Pferdefans und Westernreiter sind bei Europas führender Westernmesse auf dem Messegelände gut aufgehoben. Termin: 4. bis 8. September. www.americana.de

Dult: Augsburgs längstes Freiluftkaufhaus öffnet auch im Herbst. Termin: 28. September bis 6. Oktober.

Turamichelefest: Das Turamichele wird wieder den Drachen besiegen. Termin: 28. und 29. September.

Architektur: Beim Tag des offenen Denkmals öffnen sich die Pforten zu vielen Denkmälern. Das Motto: „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. Termin: 8. September.

Essen: Das Schmeckfestival in Göggingen geht ins zehnte Jahr. Termin: 27. bis 29. September.

Oktober 2019

Kabarett: Erkan & Stefan kehren zurück – auch in den Kongress am Park. Termin: 3. Oktober

Kabarett: Hagen Rether tourt mit „Liebe“ durch die Lande. Er kommt auch in die Kongresshalle. Termin: 5. Oktober.

Kirchweih: In Lechhausen ist ein Stadtteil auf den Beinen. Termin: 19. bis 27. Oktober.

Marktsonntag: In Lechhausen ist zum Marktsonntag ein ganzer Stadtteil auf den Beinen. Termin: 20. Oktober.

Festival: Das Klangkunstfestival Lab 30 lockt ins Abraxas. Termin: 24. bis 27. Oktober.

Genuss: Der Augsburger Whiskey Salon lockt Kenner und solche, die es werden wollen. Es darf viel probiert werden im Kongress am Park. Termin: 25. und 26. Oktober.

November 2019

Presseball: Die große Gala der Augsburger Allgemeinen findet wieder im Kongress am Park statt – mit prominentem Stargast. Termin: 9. November.

Kneipen-Tour: Das Kneipen-Festival Honky Tonk lockt mit Musik unterschiedlicher Stilrichtungen. Termin: 9. November.

Messe: Rund um die Gesundheit dreht sich alles auf der Messe Intersana auf der Augsburger Messe. Termin: 8. bis 10. November. www.intersana.de

Spiegelzelt: Alfons Schuhbeck kommt wieder mit seinem teatro. Termin: 20. November - 19. Januar.

Christkindlesmarkt: Alle Jahre wieder eröffnet die schöne Budenstadt am Rathausplatz. Termin: 25. November bis 24. Dezember.

Einkaufen: Weihnachtsshopping bis Mitternacht ist bei der Langen Einkaufsnacht möglich. Auch der Christkindlesmarkt hat dann länger geöffnet. Termin: 29. November.

Dezember 2019

Kabarett: Eckart von Hirschhausen kuriert sein Publikum mit „Endlich!“ im Kongress am Park. Termin: 2. Dezember.

Spiegelzelt: Chris Kolonko will sein Spiegelzelt wieder auf dem Plärrer aufstellen. Termin: voraussichtlich ab 6. Dezember.

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Termine und Informationen zu Veranstaltungen finden sich im Magazin der Regio Augsburg Tourismus GmbH. Es ist ab 12. Januar kostenlos in der Tourist-Info am Rathausplatz oder hier erhältlich.

