Veranstaltungstipps: Das ist 2020 in und um Augsburg geboten

Nach der Premiere im vorigen Jahr findet das große Jugendfestival Modular in 2020 zum zweiten Mal auf dem Gaswerkareal in Augsburg-Oberhausen statt.

Plus In der Region Augsburg gibt es 2020 so viele Veranstaltungen, dass für jeden etwas dabei ist – von Sommernächten und Singoldsand bis zur Wittelsbacher-Ausstellung.

Auch im Jahr 2020 wird in "Greater Augsburg" wieder feste gefeiert! Die Auswahl an Festen und Festivals, Events und Partys ist so groß wie vielfältig – und reicht von den Sommernächten über die Oldtimerrallyes bis zur Bayerischen Landesausstellung über die Wittelsbacher. Wer seinen Kalender zücken will, kann sich hier schon mal die Termine notieren.

Veranstaltungen fürs Party-Volk Sommernächte : Die Augsburger Sommernächte werden in der Innenstadt vom 25. bis 27. Juni gefeiert. In diesem Jahr werden die Feierlichkeiten zum 90. Jubiläum des Stadtmarkts mit eingebunden. 70 Bilder So schön war Tag eins der Augsburger Sommernächte Bild: Silvio Wyszengrad, Stefan Puchner

Kulturina Das zehnte Jubiläum des Kulturina-Festivals gilt es in Gersthofen zu feiern. Es dürfte auch 2020 wieder mehrere Zehntausende Besucher aus der Region anlocken. Die Freiluftveranstaltung mit viel Musik und Essensständen rund ums Rathaus findet vom 31. Juli bis 2. August statt. Das Programm wird in Kürze bekannt gegeben. Fest steht schon: Es wird wieder eine Überdachung des Rathausplatzes geben. Kabarett & Co. rund um Augsburg Kultursommer Scherneck Auch 2020 lockt der Kultursommer wieder an vier Abenden auf Schloss Scherneck bei Rehling. Den Auftakt am Freitag, 17. Juli, bestreitet der bayerische Comedian Addnfahrer. Einen Tag später, am Samstag, 18. Juli, gibt der Stand-up-Comedian Markus Krebs seine Visitenkarte in Scherneck ab. Für den Höhepunkt wollen dann am Freitag, 24. Juli, um 20 Uhr LaBrassBanda sorgen. Einen Tag später, am Samstag, 25. Juli, kommen Schlager- und 80er-Fans auf ihre Kosten, wenn die Spider Murphy Gang aufspielt. LaBrassBanda sorgen auf Schloss Schnerneck für einen Höhepunkt. Bild: Angela Häußler (Archiv)

Bayerische Landesausstellung Auf den Spuren der Wittelsbacher sind Aichach und Friedberg von Dienstag, 28. April, bis Sonntag, 8. November, unterwegs. "Stadt befreit" lautet das Motto der Ausstellung, die sich in Friedberg und Aichach, also quasi an Originalschauplätzen, mit den Städtegründungen der Wittelsbacher beschäftigt. Besucher erfahren, wie die Wittelsbacher das Städtegründen als Machtinstrument entdeckten und zu einem der erfolgreichsten Herrschergeschlechter Europas wurden.

Auf den Spuren der Wittelsbacher sind und von Dienstag, 28. April, bis Sonntag, 8. November, unterwegs. "Stadt befreit" lautet das Motto der Ausstellung, die sich in und , also quasi an Originalschauplätzen, mit den Städtegründungen der Wittelsbacher beschäftigt. Besucher erfahren, wie die Wittelsbacher das Städtegründen als Machtinstrument entdeckten und zu einem der erfolgreichsten Herrschergeschlechter wurden. Stadtfest Einen Abend vor dem Vatertag beginnt in Stadtbergen das große Stadtfest, das fünf Tage lang auf der Sportanlage an der Panzerstraße Spaß für alle Generationen bietet. Vom 20. bis 24. Mai gibt es Musik, Karusselle, Buden von Schaustellern und vieles mehr. Auch Sport, wie der Stadtberger Lauf, ist fester Bestandteil des Stadtfests. Musik, Musik, Musik: Die Festivals finden in der Region statt Modular Das Jugendfestival Modular findet vom 11. bis 13. Juni zum zweiten Mal auf dem Oberhauser Gaswerkareal in Augsburg statt. Kürzlich haben die Veranstalter die ersten Bands bekannt gegeben: Neben der Hamburger Technoband Meute, der Schweizer Indie-Folk-Band The Gardener & The Tree wird unter anderem die Stuttgarter Indieband Rikas erwartet. Ausführliche Informationen unter: www.modular-festival.de. 68 Bilder Willkommen auf dem neuen Gelände! Der erste Abend von Modular 2019 Bild: Silvio Wyszengrad

Singoldsand Das Singoldsand-Festival in Schwabmünchen wird zehn Jahre alt. Welche Bands und Künstler Ende August auftreten, steht noch nicht fest. Einen Tag vor dem Festival, das zuletzt rund 10.000 Besucher erlebten, gibt es den "Singoldsandkasten" – ein Festivaltag für Kinder und Familien. 71 Bilder Der Samstag auf dem Singoldsand-Festival 2019 Bild: Nadine Kruppe und Christian Kuppe

Open Air Das österreichische Erfolgsduo Seiler und Speer kommen am Samstag, 4. Juli, zur großen Open-Air-Party nach Mering. Auf dem Freizeitgelände am Badanger werden Christoph Seiler und Bernhard Speer neben ihren Kulthits wie "Ham kumst" oder "Seavas baba" auch ihre aktuellen Songs im Gepäck haben. Nach Haindling und EAV ist es das dritte Großevent, das vom Partyveranstalter Acky Resch auf die Beine gestellt wird.

Das österreichische Erfolgsduo kommen am Samstag, 4. Juli, zur großen Open-Air-Party nach . Auf dem Freizeitgelände am Badanger werden und neben ihren Kulthits wie " " oder "Seavas baba" auch ihre aktuellen Songs im Gepäck haben. Nach Haindling und EAV ist es das dritte Großevent, das vom Partyveranstalter auf die Beine gestellt wird. Neusässer Musiksommer Klassikfans kommen in Neusäß vom 3. bis 12. Juli beim Musiksommer auf ihre Kosten. Mit dabei sind beispielsweise der Augsburger Nachwuchs-Violinist Sandro Roy und die Big Band der Musikschule. Wurde schon als Teufelsgeiger bezeichnet: der Augsburger Sandro Roy. Bild: Ralf Lienert

Haindling Vor wenigen Tagen ist er 75 Jahre alt geworden, am Sonntag, 31. Mai, spielen Hans-Jürgen Buchner und seine Band "Haindling" in der Staudenlandhalle in Fischach . Die Staudengemeinde ist der vierte Konzertort in der Reihe seiner Sommerkonzerte. Haindling begeistert mit seiner experimentellen Leidenschaft für Töne, die seine Musik so unverwechselbar machen. Gerade 75 geworden und wieder auf Tour: Haindling kommt nach Fischach. Bild: Bernhard Weizenegger (Archiv) Dinkel-Festival In Dinkelscherben findet zum neunten Mal "Dinkel 20" statt. Vom 23. bis 26. Juli gibt es Bands und Gruppen auf vier Bühnen. In der Vergangenheit gab es auch einen Künstlermarkt und ein Kinderprogramm. Das Dinkelscherbener Festival ist inzwischen weit über seine Grenzen hinaus bekannt: Mehrere Zehntausende Besucher kamen zuletzt.

In Dinkelscherben findet zum neunten Mal "Dinkel 20" statt. Vom 23. bis 26. Juli gibt es Bands und Gruppen auf vier Bühnen. In der Vergangenheit gab es auch einen Künstlermarkt und ein Kinderprogramm. Das Dinkelscherbener Festival ist inzwischen weit über seine Grenzen hinaus bekannt: Mehrere Zehntausende Besucher kamen zuletzt.

Marktfest Zurück ins Mittelalter heißt es drei Tage lang in Pöttmes. Zum siebten Mal feiert die Marktgemeinde ab Freitag, 3. Juli, ein Historisches Marktfest. Im Schlosshof zeigen Handwerker ihre Kunst, an mehreren Stellen werden Ritter ihre Zelte und Lager aufschlagen, an beiden Toren kassieren die Wächter den Wegezoll. Gaukler und Musiker ziehen durch den Markt, es wird getanzt, gesungen, gespielt und um Siege gerungen. Mit dem Umzug am Sonntag, 5. Juli, endet das Fest. Mickhausen "Mutechusen" feiert 2020: Vor 750 Jahren wurde Mickhausen in den Stauden zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Höhepunkt des Festjahres wird ein Festabend im Schlosshofsaal sein.

Friedberg wird Olympiastadt Rund 2000 Kinder werden vom 24. bis 26. Juli zur Großveranstaltung des Turnverbands in Friedberg erwartet. Die Kinder-Olympiade findet im Vier-Jahres-Rhythmus statt, wobei sich Gruppen im Alter von sechs bis etwa zwölf Jahren in verschiedenen Disziplinen – von Geräteturnen über Rope-Skipping bis hin zu Sportakrobatik messen. Bei einem Weltrekordversuch werden Purzelbäume gesammelt. Bergrennen Auch in diesem Jahr werden die Rennboliden durch die Stauden flitzen. Das Bergrennen in Mickhausen ist für das Wochenende 3./4. Oktober geplant. Nach einem Jahr Pause hatte sich 2019 wieder ein Organisationsteam gefunden.

Oldtimer I Nach einem Jahr Pause findet 2020 wieder die Oldtimer-Rallye statt. Gestartet wird am 19. Juli in Untermeitingen, dann geht es über 150 Kilometer quer durchs Augsburger Land zum Ziel in Welden. Das Teilnehmerfeld ist auf 200 Fahrzeuge begrenzt, Anmeldungen ab sofort im Landratsamt. Oldtimer II Fuggerstadt Classic – so heißt die beliebte Oldtimer-Rundfahrt mit Start und Ziel in der Augsburger Maxstraße. Termin ist wieder der "Turamichele"-Sonntag am 29. September. 32 Bilder Blitzendes Chrom und röhrende Motoren bei der Oldtimer Rallye Bild: Annette Zoepf

Nicht nur in Augsburg gibt es 2020 wieder Theater unter freiem Himmel Freilichtbühne Das Staatstheater Augsburg zeigt heuer wieder zwei Produktionen auf der Freilichtbühne am Roten Tor : Premiere für den Komödienklassiker "Kiss me, Kate" ist am 27. Juni. Und ab dem 24. Juli wird das Musical "Herz aus Gold" über Jakob Fugger als Wiederaufnahme gezeigt.

Freilichtbühne Das Staatstheater Augsburg zeigt heuer wieder zwei Produktionen auf der Freilichtbühne am Roten Tor: Premiere für den Komödienklassiker "Kiss me, Kate" ist am 27. Juni. Und ab dem 24. Juli wird das Musical "Herz aus Gold" über Jakob Fugger als Wiederaufnahme gezeigt. Karl-May-Festspiele Für die Süddeutschen Karl-May-Festspiele vom 18. Juli bis zum 6. September in der Westerncity Dasing steht das Stück schon fest: Winnetou und Kapitän Kaiman. Den Auftakt ins Jahr macht die Westerncity mit einer Lesung: "Winnetou I auf bayerisch" am 24. Januar.

afa Die Augsburger Frühjahrsausstellung (afa) findet vom 24. bis 28. Januar statt. Zum Programm 2020 gehört eine Länderschau: Der Blick richtet sich auf Vietnam. Das südostasiatische Land wird sich auf über 500 Quadratmetern als Reiseziel präsentieren. Dult Die Augsburger Dult ist das größte Freiluftkaufhaus der Stadt. Zweimal im Jahr – vom 11. bis 26. April und vom 3. bis 11. Oktober – bietet es zwischen Jakober- und Vogeltor seinen Kunden Waren von A wie Autopflegemittel bis Z wie Zwiebelschneider. (AZ)

