Verdacht auf brasilianische Mutation: Arbeiterunterkunft unter Quarantäne

Plus In Augsburg haben sich Bewohner einer Arbeiterunterkunft in Lechhausen mit der brasilianischen Corona-Variante angesteckt. Was die Stadt jetzt unternimmt.

Im Augsburger Stadtteil Lechhausen ist eine Arbeiterunterkunft unter Quarantäne gestellt worden. Dort wurden mehrere Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Es gibt den Verdacht, dass sich fünf Infizierte mit der brasilianischen Variante P.1 angesteckt haben. Bei zwei Betroffenen sei die P.1-Mutation nachgewiesen worden, sagt Dr. Thomas Wibmer, der stellvertretende Leiter des Augsburger Gesundheitsamtes. Das Ziel sei es, eine weitere Ausbreitung dieser Variante, die als ansteckender und womöglich auch gefährlicher gilt, aufzuhalten.

Brasilianische Corona-Variante P.1 in Augsburg nachgewiesen

Die beiden Fälle in der Arbeiterunterkunft seien die ersten Nachweise der brasilianischen Variante in der Stadt Augsburg, sagt Thomas Wibmer. In der Unterkunft wohnten weitere rund 20 Personen, die nun ebenfalls alle in Quarantäne seien. Geklärt werde nun auch, welche weiteren Kontakte die Arbeiter in dem Betrieb hatten, in dem sie tätig sind. Der Arbeitgeber habe präventiv mögliche Kontaktpersonen bereits nach Hause geschickt. Es gehe darum, die brasilianische Variante "im Keim zu ersticken". Deshalb ergreife man jetzt auch intensive Maßnahmen.

Wibmer bestätigt, dass Arbeiterunterkünfte, ähnlich wie auch Asylheime, aus seiner Sicht problematische Orte sein können, da dort mehrere Menschen auf engerem Raum wohnten, teils auch mit Gemeinschaftsräumen. Im aktuellen Fall habe es ebenfalls Gemeinschaftsräume gegeben. Wie und wo sich die positiv getesteten Arbeiter mit der Corona-Mutante angesteckt haben, sei derzeit noch unklar, so Wibmer. Bei zweien sei der P.1-Nachweis konkret erbracht, bei drei weiteren Personen habe man den Verdacht. Mutationen ließen sich im Labor aber nicht in allen Fällen sicher nachweisen, so der stellvertretende Gesundheitsamts-Chef. Insgesamt sind in Bayern laut Landesamt für Gesundheit rund 80 Fälle der Brazil-Variante bestätigt worden, darunter auch sechs Fälle im Landkreis Augsburg.

Corona in Augsburg: Inzidenz steigt laut RKI auf 246,1

Die Stadt Augsburg meldet an diesem Donnerstag rund 140 neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in den vergangenen Tagen stark gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 246,1. Inzwischen dominiert laut Gesundheitsamt die britische Virus-Variante das Infektionsgeschehen in Augsburg. Sie ist Untersuchungen zufolge deutlich ansteckender als der ursprüngliche Corona-Typ. Ob sie auch häufiger zu schweren Krankheitsverläufen führt, ist noch nicht geklärt. Das Augsburger Uniklinikum beobachtet derzeit allerdings auch einen Anstieg bei den jüngeren Covid-19-Patienten.

