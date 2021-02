15:15 Uhr

Verdacht auf illegales Rennen: Polizei beschlagnahmt Auto eines 23-Jährigen

Ein 23 Jahre alter Mann soll am Sonntag deutlich zu schnell durch Augsburg gefahren sein. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte daraufhin sein Auto.

Ein Mann soll am Sonntagnachmittag mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt gefahren sein. Nach Angaben der Polizei fiel Beamten gegen 16 Uhr ein Audi an der Kreuzung Barfüßerstraße / Mittlerer Graben auf. Dessen 23-jähriger Fahrer soll den Angaben zufolge beim Umschalten der Ampel auf Grün Vollgas gegeben haben. Die nacheilende Polizeistreife fuhr mit Blaulicht und Martinshorn hinter ihm her und erreichte dabei Geschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern. Sie konnte ihn schließlich stoppen.

Polizei musste Tempo 130 fahren, um Raser in Augsburg zu stoppen

"Nachdem auch ein starkes Beschleunigen zur Erzielung einer höchstmöglichen Geschwindigkeit den Verdacht eines illegalen Autorennens begründen kann, wurde mit der Staatsanwaltschaft Rücksprache gehalten", so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, Führerschein und Auto des 23-Jährigen zu beschlagnahmen. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. (jaka)

