Vereinbarung aufgekündigt: Trotz Corona-Fällen wird an Uniklinik gestreikt

Plus Seit Montag wird an der Augsburger Uniklinik zwei Tage lang gestreikt. Wegen der aktuellen Corona-Zahlen hätte der Streik aber eigentlich nicht stattfinden sollen.

Von Fridtjof Atterdal

Übersehen und vor allem überhören konnte man die Streikenden am Universitätsklinikum Augsburg (UKA) am Montag nicht. In gelben Warnwesten, mit Rasseln, Trommeln und Sirenen machten die Mitarbeiter ihrem Unmut über das ihrer Meinung nach schlechte Angebot der öffentlichen Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde Luft. Die Klinikumsmitarbeiter befinden sich seit Montagmorgen in einem zweitägigen Streik, der noch bis Mittwoch, 21. Oktober, 6 Uhr morgens läuft.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Einkommenserhöhung von 4,8 Prozent oder aber mindestens 150 Euro mehr Geld, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber bieten 3,5 Prozent mehr für 36 Monate. Wieder stünden die Pflegekräfte bei der Corona-Krise an vorderster Front, doch eine Anerkennung werde ihnen von den Arbeitgebern nach wie vor verweigert, hieß es auf der Kundgebung.

Ursprünglich hatten Verdi und der UKA-Vorstand in einer Notdienstvereinbarung beschlossen, dass der Streik bei 25 oder mehr Corona-Fällen im Klinikum nicht stattfinden soll. Doch diese Notdienstvereinbarung sei am Freitag vom Klinikum einseitig aufgekündigt worden, sodass sich auch die Gewerkschaft nicht mehr daran gebunden fühlt, sagt Notfallmedizinerin und Mitglied der Verdi-Streikleitung Renate Demharter.

Stand Montagmittag wurden am UKA 39 Covid-19-Patienten behandelt, heißt es aus dem Klinikum. Davon müssten acht Patienten intensivmedizinisch versorgt werden, sieben werden aktuell beatmet. Hinzu kämen fünf Verdachtsfälle in Abklärung, außerdem drei Personen in der Kinderklinik. Zum Vergleich: Während der ersten Welle betrug die Höchstzahl an Covid-19-Patienten am UKA 43 Patienten.

Corona-Bereich am Uniklinikum ist von den Streiks nicht betroffen

Weil auch die streikenden Pflegekräfte keine Patienten gefährden wollen, betreffe der Ausstand weniger Patienten als ursprünglich geplant, heißt es von Verdi. Statt 207 Betten würden nur noch 140 Betten bestreikt. Damit käme man dem Vorstand in der besonderen Corona-Situation entgegen, so Demharter. Der Corona-Bereich im UKA sei vom Streik ausgeschlossen und würde durch die aktuelle Situation sogar entlastet, weil Personal von den geschlossenen Stationen für etwaige Corona-Fälle zur Verfügung steht.

Verdi-Warnstreik am Uniklinikum Video: Fridtjof Atterdal

Darüber hinaus habe man angeboten, streikende Mitarbeiter zur Unterstützung der Kollegen auf den Intensivstationen zur Verfügung zu stellen, wo die Personaldecke gerade aufgrund von Krankheitsfällen etwas dünn sei. "Bislang wurde von dem Angebot allerdings noch kein Gebrauch gemacht", so die Ärztin.

Nicht nur die Frühschicht hatte sich vor dem UKA versammelt. Selbst aus dem Urlaub kamen Pflegekräfte, um ihre streikenden Kollegen zu unterstützen. Bild: Fridtjof Atterdal

Dafür springen jetzt Ärzte und andere Mitarbeiter für die streikenden Pflegekräfte ein, heißt es aus dem UKA. Bereits am Freitag hätten sich Ärzte spontan bereit erklärt, mit pflegerischen Tätigkeiten auf den bestreikten Stationen auszuhelfen. Ebenso meldeten sich Mitarbeiter aus dem administrativen Bereich und der Akademie für Gesundheitsberufe, die ursprünglich eine Ausbildung in der Pflege absolviert hatten, um am Krankenbett zu unterstützen, wenn es nötig werde. "Das haben wir in der ersten Welle erlebt, und das erleben wir jetzt wieder", sagte Professor Michael Beyer, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Uniklinik. "Das UKA steht zusammen, die Solidarität unter den Kollegen ist groß."

