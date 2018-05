21:50 Uhr

Vereine suchen händeringend junge Helfer

In Sportvereinen, wie hier bei der TSG Hochzoll, können junge Leute bei einem Freiwilligen Sozialen Jahr erste Erfahrungen sammeln. Hier unterstützen (von links) Martina Fend, Elisabeth Kindig und Ulli Fendt einen kleinen Turner an den Ringen.

Der Sport hat das Freiwillige Soziale Jahr für sich entdeckt. Jugendliche können sich auf vielen Gebieten weiterentwickeln und lernen, Verantwortung zu übernehmen

Von Fridtjof Atterdal

Jeder vierte Augsburger ist Mitglied in einem Sportverein. Über 200 Vereine bieten eine große Palette an Sportarten für jeden Geschmack. Während die Mitglieder in der Regel nur den sportlichen Aspekt ihres Vereins mitbekommen, haben die Vorstände im Hintergrund ein großes Pensum an Verwaltungsarbeit zu bewältigen. Hilfe ist da immer willkommen.

Die TSG Augsburg Hochzoll schreibt deshalb dieses Jahr zum ersten Mal eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Sport (FSJ) aus. „Wir haben von anderen Vereinen gehört, dass sie sehr gute Erfahrungen mit den FSJlern gemacht haben“, sagt die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Martina Fend. Die jungen Leute seien eine gute Stütze bei der Vereinsarbeit, könnten aber auch selbst von ihrer Tätigkeit profitieren. Über 3000 Mitglieder hat die TSG Hochzoll – eine Zahl, die bereits einen großen Verwaltungsaufwand darstellt. Bislang wird die ganze Arbeit vom Vorsitzenden, seinen beiden Stellvertreterinnen und einer angestellten Bürokraft gestemmt. „15 Stunden sind da in der Woche gleich weg“, so Fend – und das ohne ihre Tätigkeit als Übungsleiterin. Nicht nur die Mitglieder wollen verwaltet werden. „Es gibt immer wieder Themen, die unserer Aufmerksamkeit bedürfen“, so Fend. Derzeit seien das vor allem die Datenschutzverordnung und die neue Homepage des Vereins. „Wir holen uns natürlich wenn nötig Hilfe von Profis – aber die Koordination bleibt bei uns“, sagt sie. Der Verein erhofft sich von der FSJ-Aushilfe Entlastung, aber auch frischen Wind. „Die Stelle beinhaltet natürlich Büroarbeit wie Mitgliederverkehr oder die Pflege der Homepage, aber auch viel Sport“, sagt sie. „Es kommt ganz auf die Interessen des jungen Menschen an.“ So sei geplant, dass der FSJler eigene Übungsstunden abhält oder auch mit den Leistungssportlern als Begleitung zu Wettkämpfen fährt. Büroarbeit und Sport sollen sich dabei in etwa die Waage halten. „Ein großer Vorteil an den FSJlern ist, dass sie auch vormittags oder am frühen Nachmittag Übungsstunden halten können, wo Berufstätige nicht zur Verfügung stehen“, so Fend. Bewerber sollen 18 Jahre alt sein, damit sie auch selbstständig Übungsstunden abhalten können, sagt sie. Die Arbeitszeit beträgt 38,5 Wochenstunden, dafür gibt es ein Taschengeld von 300 Euro. „Natürlich sollten sie Interesse am Sport haben, aber müssen keine Leistungssportler sein“, betont das Vorstandsmitglied. Der oder die junge Freiwillige wird für das ganze Jahr einen festen sportlichen Betreuer bekommen und für die Bürotätigkeiten von der fest angestellten Bürokraft gecoacht werden. „Uns ist es wichtig, dass beide Seiten profitieren und der junge Mensch viel aus seinem Freiwilligen Sozialen Jahr mitnehmen kann“, betont Fend.

Je größer der Verein, umso größer auch der Verwaltungsaufwand, weiß der Vorsitzende des Sportbeirats der Stadt Augsburg, Heinz Krötz. „Ab 1000 Mitgliedern wird die Arbeit so umfangreich, dass ein hauptamtlicher Geschäftsführer Sinn macht, sagt Krötz, dessen Sportverein Post SV Augsburg neben dem ehrenamtlichen Vorstand auch einen hauptamtlichen Geschäftsführer beschäftigt. Die Vorstandsarbeit habe zu 99 Prozent nichts mit Sport zu tun, so Krötz. Finanzen, gesetzliche Rahmenbedingungen, Jahresabschlüsse und natürlich die Mitgliederverwaltung sind Themen, die seiner Ansicht nach besser bei einem Profi aufgehoben sind. Der Post SV baut gerade für 14 Millionen Euro ein neues Sportzentrum im Sheridan-Areal an der B17. Dort sollen laut Krötz neben den 40 ehrenamtlichen Übungsleitern auch bis zu zehn fest angestellte Mitarbeiter beschäftigt werden. „Der sportliche Teil bleibt aber in der Hand des Ehrenamts“, so Krötz.

Auch der Post SV setze auf junge Leute im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahrs – wenn auch eher als sportliche Ergänzung. „Ich bin ein großer Befürworter des FSJ“, sagt der Vereinsvorstand. Man erwische zwar auch immer mal Freiwillige, die etwas plan- und orientierungslos seien – doch im Großen und Ganzen seien die Erfahrungen mit ihnen gut. „Wir alten Hasen sind immer wieder begeistert, wie unkompliziert die jungen Leute an Dinge herangehen“, lobt er.

Auch der TSV Kriegshaber hat das Thema auf der Agenda. Nach Ansicht von Vorstandsmitglied Rolf Schnell könnten beispielsweise künftige Sportstudenten erste Erfahrungen sammeln und die Trainer bei den Jugendmannschaften unterstützen. So fehle beim TSV Kriegshaber ab Sommer ein Jugendtrainer. Auch bei der Schriftführung, Mitgliederverwaltung, aber auch dem Schriftverkehr mit Dritten ließe sich ein FSJler gut einsetzen. In der Landschafts- und Anlagenpflege wäre Hilfe ebenfalls willkommen. Allerdings könne man die finanziellen Belastungen noch nicht absehen, weshalb noch Gespräche notwendig seien, so Schnell.

Wer in Augsburg ein Freiwilliges Soziales Jahr im Sport machen möchte, kann sich die Stelle aussuchen. Etliche Vereine, darunter auch der FC Augsburg oder das Kanuleistungszentrum, konkurrieren um wenige Bewerber. „Ich glaube, die meisten assoziieren mit einem FSJ eher die Arbeit im Altenheim“, glaubt Martina Fend. Die TSG Hochzoll hat das Angebot auf Plakate gedruckt und lässt die Übungsleiter Werbung machen.

