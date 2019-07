18.07.2019

Verfassungsschutzbericht: Wie radikal ist Augsburg?

Zwar stiegen extremistische Straftaten deutlich an, aber dramatisch schätzt die Polizei die Lage nicht ein. Im Verfassungsschutzbericht werfen Passagen zu Augsburg Fragen auf.

Von Jan Kandzora

Die Erkenntnisse seien „ausgesprochen besorgniserregend“, so sagte es Innenminister Horst Seehofer (CSU) jüngst bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes. Gemeint war: die Entwicklung des Rechtsextremismus im Land, die Zahlen, die der Geheimdienst dazu ausgewertet hat. In Augsburg ist die Lange offensichtlich weit weniger dramatisch als andernorts in Deutschland. Extremistische Akteure und Aktivitäten sind in der Stadt nach Einschätzung von Experten kein schwerwiegendes Problem – auch wenn es zuletzt Anstiege bei den Straftaten gab. Wir geben einen Überblick über die Entwicklung.

Die offiziellen Zahlen der Polizei könnte man als problematische Steigerung auffassen, auch wenn sich die Zahlen auf eher niedrigem Niveau bewegen: Notierten die Beamten 2017 lediglich 26 rechtsextremistisch motivierte Straftaten in der Stadt, waren es 2018 schon 53. Doch die Steigerung sei erklärbar, wie Hermann Zeiler sagt, der im Augsburger Polizeipräsidium zuständig für den Bereich Kriminalitätsbekämpfung ist. Sie könnte nach Einschätzung der Polizei mit einem politischen Großereignis zusammenhängen, der Landtagswahl in dem Jahr. Zudem handelt es sich in den meisten Fällen um sogenannte Propagandadelikte, wozu zum Beispiel das Veröffentlichen von verbotenen Symbolen wie dem Hakenkreuz zählt. Im gesamten Jahr 2018 notierte die Polizei kein einziges Gewaltdelikt mit rechtsextremistischem Hintergrund in der Stadt.

NPD spielt in Augsburg kaum noch eine Rolle

Kaum noch eine Rolle spielt in Augsburg die rechtsextreme Kleinpartei NPD. Öfter in Erscheinung traten in der Stadt aber zuletzt Aktivisten der sogenannten „Identitären Bewegung“. In Schwaben hat die Gruppe nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes etwa 25 Mitglieder und Sympathisanten.

Anhänger der uneinheitlichen Reichsbürger-Bewegung erkennen die Existenz der Bundesrepublik und ihre Behörden nicht an; sie gehen davon aus, dass das Deutsche Reich noch existiert. Es gibt dabei durchaus Überschneidungen zur rechtsextremen Szene und teils auch zu sogenannten „Preppern“, die sich minutiös auf eine mögliche Krise vorbereiten. In Augsburg hat sich die Zahl der Reichsbürger nach Erkenntnissen der Polizei zuletzt nicht groß verändert. Sie liege im mittleren zweistelligen Bereich, sagt Hermann Zeiler.

Es gibt in Augsburg nur wenige Menschen, die von den Ermittlungsbehörden als „Gefährder“ eingestuft werden – damit sind Personen aus dem islamistischen Spektrum gemeint, denen die Behörden eine Gewalttat zutrauen. Nach Auskunft der Polizei gibt es eine niedrige einstellige Zahl von Menschen, die derzeit so eingestuft werden und in Augsburg wohnen. Beziehungsweise: wohnten. Denn auch wenn diese Personen in Augsburg noch gemeldet sind, hält sich die Mehrheit von ihnen nach Erkenntnissen der Ermittler derzeit im Ausland auf. Große Veränderungen gibt es auch in dem Bereich offenbar nicht; ähnliche Werte wurden von den Sicherheitsbehörden auch in der Vergangenheit stets genannt.

Um Proteste gegen den AfD-Bundesparteitag drehen sich Abschnitte im aktuellen bayerischen Verfassungsschutzbericht.

Ähnlich wie im rechtsextremen Bereich gibt es auch bei den linksextremistischen Straftaten in der Stadt eine Steigerung, die zumindest Fragen aufwerfen könnte. Auch hier hat sich die reine Zahl innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt: Rechnete die Polizei 2017 noch zehn Straftaten dem linksextremen Spektrum zu, waren es vergangenes Jahr 21. Oft handele es sich um Sachbeschädigungen, heißt es von der Polizei, es sei nur eine Körperverletzung darunter. Auch hier gehen die Beamten allerdings davon aus, dass die Steigerung mit einem Großereignis zusammenhängt, in dem Fall mit dem Bundesparteitag der AfD im August. Damals reisten Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet an, um gegen die rechte Partei zu demonstrieren, darunter auch Anhänger der linksextremen Szene.

Im bayerischen Verfassungsschutzbericht nehmen die Ereignisse rund um den AfD-Bundesparteitag in Augsburg durchaus Raum ein – manche Abschnitte hinterlassen allerdings auch Fragen. So heißt es im Bericht, im Vorfeld des Bundesparteitags hätten „Linksextremisten unter dem Titel ’Augsburg für Krawalltouristen’ eine Anleitung für Sabotageaktionen veröffentlicht, die in ihrer Aufmachung einem Reiseführer gleicht“. Tatsächlich gab es diese Publikation, die damals für einige Aufregung sorgte, bis heute ist sie online zu finden. Der Verfassungsschutz stellt es als gesicherte Erkenntnis dar, dass es sich um das Werk von Linksextremisten handele. Die Verfasser sind allerdings bis heute unbekannt, die Ermittlungen wurden eingestellt. Ausgeschlossen, dass jemand lediglich den Jargon der Szene übernommen hat, ohne aus ihr zu stammen, ist es also nicht.

Zahlen weichen von denen der Polizei ab

Weiter heißt es im Bericht, die Verfasser stammten „vermutlich aus Augsburg“, was ebenso wie eine Spekulation erscheint: Fast alle Informationen, die in dem Führer auftauchen, sind im Internet frei zugänglich und einfach zu finden.

Noch erstaunlicher ist die Zahl der Demonstranten, die in dem Bericht genannt wird. Demnach beteiligten sich damals am großen Demozug von der Messe in die Innenstadt 2000 Menschen, darunter ganze 600 Teilnehmer aus dem linksextremen Spektrum. Das weicht von damaligen Angaben der Polizei deutlich ab und erweckt auch den Eindruck einer von radikalen Kräften zumindest geprägten Veranstaltung. Zwar war auch die Polizei damals zunächst von rund 2000 Demonstranten an der Messe ausgegangen, hatte die Zahl aber geändert, als weitere Teilnehmer hinzukamen - auf 5000. Die Polizei hatte später auch die grundsätzliche Friedlichkeit des Versammlungsgeschehens betont und von 400 anwesenden Linksextremisten gesprochen, die sie für gewaltbereit hielt. In ganz Augsburg allerdings, nicht nur beim größten Demozug. Der Verfassungsschutz sagt auf Anfrage, die Zahlen beruhten auf eigenen Einschätzungen.

