vor 40 Min.

Verfolgungsjagd auf E-Scooter: Jugendliche fliehen vor der Polizei

Ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger machen eine illegale Spritztour mit einem E-Scooter durch Augsburg. Die Spritztour endet in der Innenstadt.

Zwei Jugendliche haben am Montagnachmittag eine illegale Spritztour auf einem E-Scooter durch die Augsburger Innenstadt gemacht. Nach Angaben der Polizei hatten zwei Augsburger ihre ausgeliehenen E-Scooter kurzzeitig vor einer Bankfiliale in der Ludwigstraße abgestellt, um den Vorraum zu betreten. Dieses kurze Zeitfenster nutzten ein 17- und 18-Jähriger aus und fuhren kurzerhand mit den Scootern davon, so die Polizei. Nachdem die rechtmäßigen Nutzer auf den Geräten noch eingeloggt waren, nahmen sie die Verfolgung auf. Einen E-Scooter konnten sie per App deaktivieren, sodass die beiden Fliehenden nun zu zweit auf einem Fahrzeug weiterfuhren.

Einen E-Scooter so zu benutzen, ist unzulässig, und die Spritztour fiel nun auch Mitarbeitern des Ordnungsamtes auf, welche ebenfalls die Verfolgung aufnahmen. Im Bereich des Stadttheaters endete die Fahrt. Laut Polizei kam es zum Wortgefecht und einer leichten Rangelei zwischen den Beteiligten. Nach Angaben der Polizei stand der 18-Jährige unter dem Einfluss von Drogen. Da er den E-Scooter gelenkt hatte, nahmen die Polizisten ihm Blut ab und zeigten die Drogenfahrt an. Neben weiteren Delikten müssen sich der 17- und 18-Jährige nun wegen unbefugtem Gebrauch eines Kraftfahrzeugs verantworten. (jaka)

