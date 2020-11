vor 16 Min.

Verhängt Augsburg bei Corona-Fällen zu schnell Quarantäne-Maßnahmen?

Weil einzelne Schüler positiv auf Corona getestet wurden, sind auch an der Maria-Stern-Schule in Göggingen viele Schulklassen nach Hause geschickt geworden.

Plus Wenn an einer Schule in Augsburg ein Corona-Fall auftritt, müssen sofort alle Mitschüler 14 Tage in Quarantäne. In den Nachbarlandkreisen wird das anders gehandhabt.

Wer als Kontaktperson eines Corona-Infizierten vorsorglich in Quarantäne muss, ist für 14 Tage lahm gelegt, selbst wenn ein Test negativ ausfällt. Immer wieder taucht die Frage auf, ob man wirklich die volle Zeit absitzen muss, vor allem nachdem das Thema in der Stadt Augsburg und den angrenzenden Landkreisen scheinbar unterschiedlich behandelt wird.

"14 Tage Quarantäne, die vom Augsburger Gesundheitsamt angeordnet wird, ist gerade bei negativen Tests eine Zumutung und wird von immer weniger Menschen verstanden. Das RKI (Robert-Koch-Institut) empfiehlt zehn Tage, auch Städte wie München sind dem RKI gefolgt und verhängen zehn Tage Quarantäne", schreibt eine Leserin an die Redaktion. Auch Lehrer als Kontaktpersonen eins (enger, ungeschützter Kontakt zu einem Infizierten) könnten nach negativem Corona-Test wieder in die Schule, während die Kinder die vollen 14 Tage durchstehen müssten, ärgert sich die Leserin.

Robert-Koch-Institut empfiehlt weiterhin 14 Tage Quarantäne

Ist das Augsburger Gesundheitsamt bei der Quarantäne-Anordnung tatsächlich besonders streng oder übertreibt es die Schutzmaßnahmen gar?

Die 14-tägige Quarantäne wird auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes angeordnet und soll die Verbreitung der Infektion verhindern, schreibt das Robert-Koch-Institut. An der 14-Tage-Empfehlung habe sich in den vergangenen Wochen nichts geändert, so das RKI weiter. Die Stadt München schreibt, Voraussetzung für das Quarantäne-Ende bei Schulkindern sei, dass 14 Tage kein Kontakt mit einer infizierten Person bestand und das Kind in der Zwischenzeit keine Krankheitssymptome entwickelt hat. Wer in den Landkreisen Augsburg oder Aichach Friedberg aufgrund einer Anordnung des Gesundheitsamtes in Quarantäne geschickt wird, bleibt auch dort 14 Tage.

Masken sind an Augsburger Schulen kein Ausschlussgrund für eine Corona-Quarantäne. Bild: Klaus Rainer Krieger (Symbolfoto)

Immer wieder hört man allerdings von Fällen, dass beispielsweise die Lehrerin eines infizierten Schülers in Augsburg für 14 Tage in Quarantäne geschickt wird, während ihre Kollegin in Aichach-Friedberg nach negativem Test am nächsten Tag wieder in der Schule steht. Das könnte an unterschiedlichen Maßstäben liegen, wann jemand "enge Kontaktperson" eines Infizierten ist. Hier scheint Augsburg tatsächlich einen besonders strengen Kurs zu fahren. "Tritt ein bestätigter Fall in einer Schulklasse bei einem Schüler auf, wird die gesamte Klasse für vierzehn Tage vom Unterricht ausgeschlossen und eine Quarantäne angeordnet", erklärt Augsburgs Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) auf Anfrage. Ob auch die Lehrkräfte getestet würden, entscheide der Einzelfall.

Landkreis Augsburg: Wann Quarantäne an Schulen nötig ist

Sowohl im Landkreis Augsburg als auch in Aichach-Friedberg gehen die Gesundheitsämter davon aus, dass Schüler und Lehrer, die durchgehend eine Maske getragen haben, nur Kontakte "zweiten Grades" (KP2) sind. "Von einer Quarantäne sind nicht automatisch alle Mitschüler betroffen, sondern nur die, die engen Kontakt zum infizierten Schüler hatten", erklärt Teresa Wörle vom Landratsamt Aichach-Friedberg. Als Beispiele nennt sie die beste Freundin oder den Sitznachbarn.

Im Landkreis Augsburg kann eine Maske den Unterschied machen, ob Kontaktpersonen in Quarantäne müssen. Bild: Marcus Merk

Das Landratsamt Augsburg schreibt, Kontaktpersonen mit höherem Infektionsrisiko seien beispielsweise Personen, die mit einem bestätigten Covid-19-Fall mindestens 15-minütigen "Gesichts-kontakt" hatten, beispielsweise in einem Gespräch. Dabei reichten auch dreimal fünf Minuten aus. Auch 30-minütiger Kontakt in geschlossenen Räumen mit erhöhter Tröpfchenkonzentration begründe ein erhöhtes Risiko. "Es ist immer eine Einzelfallentscheidung", sagt Landratsamts-Sprecherin Simone Kapfer. "Wenn alle Schüler durchgehend eine Maske tragen, sind nur die Sitznachbarn und die engen Freunde KP1". Das gelte natürlich im gleichen Maß für die Lehrer.

