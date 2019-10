vor 38 Min.

Verkehr: Situation im Spickel wird zur Geduldsprobe

An der Abzweigung der Friedberger Straße zum Zoo wird seit Monaten gearbeitet. Das bringt große Probleme mit sich. Was das für den Zeitplan bedeutet.

Von Michael Eichhammer

Die Erneuerung der Kaufbachbrücke an der Kreuzung Siebentisch-/Friedberger Straße führt seit Monaten zu Verkehrsbehinderungen. Betroffen sind auch Anlieger. Ein Ende ist allerdings, wenn auch verspätet, in Sicht.

Ausgerechnet an der ohnehin schon fragilen Verkehrsader zum Zoo und Botanischen Garten wird die Verkehrsführung seit März zum Nadelöhr. Die Brücke, die größtenteils noch aus den 1930er Jahren stammt, muss abgebrochen und in zwei Bauabschnitten neu hergestellt werden. Der erste Abschnitt ist bereits erneuert. Fahrzeuge können wegen der Bauarbeiten stadtauswärts in die Siebentischstraße abbiegen, doch die andere Fahrtrichtung, also vom Spickel auf die Friedberger Straße, ist gesperrt. Wer auf die Friedberger Straße will, muss Umwege über die Hofrat-Röhrer-Straße in Kauf nehmen. Die einspurige Straßenführung bremst zudem den Verkehrsfluss aus.

Situation im Spickel wird zur Geduldsprobe

Betroffen sind nicht nur Fahrten von oder zum Zoo, Botanischen Garten oder der Handwerkskammer. Auch für die Anwohner und Gewerbetreibenden im Spickel wird die Situation zunehmend zur Geduldsprobe. „Das erinnert mich an den Bau des Berliner Flughafens“, sagt ein Anlieger verärgert.

Der Frust macht sich bisweilen akustisch bemerkbar. So hört man aufgrund der eingeschränkten Park- und Rangiermöglichkeiten manchmal ein Hupen vor der unmittelbar an der Brücke gelegenen Metzgerei Happacher in der Gentnerstraße. Nicht nur die Nerven der Kunden liegen hier gelegentlich blank, sondern auch die des Metzgers.

Peter Happacher (links) und Johannes Walch leiden unter der Baustelle. Bild: Michael Eichhammer

Seit den Beschränkungen macht Peter Happacher nach eigenen Schätzungen rund 15 Prozent weniger Umsatz. Der fehlende Durchgangsverkehr reduziert die Laufkundschaft schmerzhaft. Wer von der Stadt kommend die Baustelle sieht, würde zu spät erkennen, dass das Abbiegen eigentlich erlaubt sei, glaubt Happacher. Er ist froh über seine 80 Prozent Stammkundschaft, doch selbst die würde sich aufgrund der angespannten Verkehrssituation die Anreise zweimal überlegen und Einkäufe beispielsweise aufs Wochenende vertagen. Der Metzgereibesitzer zweifelt nach eigener Aussage nicht an der Notwendigkeit der Brückenerneuerung und hat Verständnis für die damit einhergehenden Unannehmlichkeiten. Auch hätten Sonderaktionen der Stadt wie Personal zur Verkehrsleitung in Sachen Zoo und Botanischer Garten „das Chaos an den Wochenenden normalisiert“.

Vor dieser Maßnahme hätten die Verkehrsteilnehmer vogelwild gewendet und seien hin und her gefahren, erinnert er sich. Wofür Peter Happacher allerdings das Verständnis fehlt, ist die Dauer der Sanierung. Ursprünglich sollte diese bereits im September abgeschlossen sein, erinnert sich der Metzger. Abgeschlossen war da aber nur die Erneuerung der einen Brückenseite. „Der Kran und der Bagger, die da stehen, kosten uns Bürger täglich Geld“, so seine Argumentation. „Wenn ein Privatunternehmen so bauen würde, wäre es nach vier Wochen pleite.“

Weniger Kundschaft durch Baustelle im Spickel

Auch Johannes Walch klagt über weniger Kundschaft durch die halbseitige Sperrung der Brücke. Als Inhaber von Ilzhöfer in der Siebentischstraße betreibt er nicht nur eine AVIA-Tankstelle, sondern versorgt Kunden mit Heizöl, Schmier- und Kraftstoffen. Das Problem seien nicht diejenigen Kunden, die ihre Verwunderung über die Dauer der Bauarbeiten zum Ausdruck brächten, sondern diejenigen, die gar nicht mehr kommen: „Das ist die stumme Abstimmung“, so Walch.

Die größte Herausforderung für sein Unternehmen: „Wenn unsere Fahrzeuge in Richtung Osten nach Hochzoll müssen, geht das nur über einen 1,4 Kilometer langen Umweg. Das sind für fünf LKW und 25 PKW täglich erhebliche Mehrkosten.“ Sein Fazit: „Jeder Tag Bauzeit kostet uns bares Geld.“ Walchs Vorwurf an die Verantwortlichen: „Die verstehen nicht, wie weh uns das tut.“ Etwa 25 Prozent weniger Umsatz beklagt Walch seit dem Beginn der Bauarbeiten.

Augsburgs Stadtbaurat spricht von unvorhersehbaren Zusatzarbeiten

Auf unsere Anfrage erklärt Stadtbaurat Gerd Merkle die Misere mit „nicht vorhersehbaren Zusatzarbeiten am Leitungsnetz.“ Auch wären Schäden an der alten Uferwand deutlich geworden, die im Zuge des Neubaus mit behoben werden müssten. Derzeit nutze die Baufirma die Bachablässe bis zum 19. Oktober, um Schäden an den alten Uferwänden zu reparieren. Für voraussichtlich zwei Tage im Oktober sei eine Vollsperrung unumgänglich. „Der neue Zeitplan sieht vor, bis Mitte Dezember 2019 die Brücke soweit herzustellen, dass Autos wieder in beide Fahrtrichtungen fahren können“, erklärt er. „Für Fußgänger und Radfahrer steht die östliche Wegebeziehung zur Verfügung.“

Im Frühjahr 2020 seien die Restarbeiten an der Brücke und die endgültige Fertigstellung des Straßenbaus vorgesehen. Allerdings gibt Merkle zu bedenken: Ob das Provisorium für den Autoverkehr bis Mitte Dezember hergestellt werden könne, hänge von der Witterung ab. Metzger Peter Happacher: „Wenn die Straße an Weihnachten immer noch zu wäre, wäre das sehr schlecht fürs Geschäft.“

Lesen Sie dazu auch: Schon 2400 Baustellen: Warum in Augsburg so viel gearbeitet wird

Themen folgen