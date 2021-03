vor 12 Min.

Verkehrsbehinderungen: Wo in Augsburg bald Baustellen anstehen

An der Holzbachbrücke und in der Rosenaustraße stehen jetzt Bauarbeiten an.

Die Holzbachbrücke in Augsburg wird abgerissen und neu gebaut. Für Autofahrer halten sich an dieser Stelle die Behinderungen in Grenzen, in der Nähe gibt es aber Einschränkungen.

Von Stefan Krog

Ab Montag, 15. März, stehen in Augsburg eine Reihe neuer Baustellen an. Am Übergang zwischen Rosenau- und Bgm.-Ackermann-Straße muss die Brücke über den Holzbach abgerissen und neu gebaut werden (Start am 31. März). Vorher muss eine Behelfsbrücke gebaut werden. Mit dem Wegebau dafür geht es am Montag los. Im ersten Schritt wird der Fuß- und Radverkehr vor Ort kleinräumig umgeleitet. Dafür wurde extra ein Steg über den Holzbach gebaut.

Holzbachbrücke: Für Autofahrer ändert sich nicht allzu viel

Am Dienstag, 6. April, wird der Autoverkehr auf die östliche Brückenhälfte verlagert. Damit kann der westliche Teil abgebrochen und neu gebaut werden. Für Autofahrer ändert sich nicht allzu viel: Stadteinwärts wie stadtauswärts sind alle Fahrbeziehungen möglich. Allerdings wird die Stadt vorübergehend Abbiegespuren sperren. Es kann jedoch weiterhin von den Hauptspuren aus abgebogen werden. Ende September wird die Stadt dann nach Fertigstellung der neuen Brückenhälfte den Rest der Brücke abreißen und neu bauen. Ende 2022 soll die neue Holzbachbrücke für den Verkehr freigegeben werden. Der Neubau der 80 Jahre alten Brücke, die täglich von 40.000 Fahrzeugen genutzt wird, kostet 1,75 Millionen Euro.

In der Rosenaustraße werden Stromkabel für die Tram verlegt

Rund 500 Meter weiter südlich in der Rosenaustraße starten ab Montag ebenfalls Leitungsarbeiten der Stadtwerke. Hier werden Stromkabel für die Versorgung der Straßenbahn im Bereich des Bahnhofstunnels verlegt. Dazu muss der Geh-/Radweg auf der Bahnhofseite der Rosenaustraße in den Bereich der Fahrbahn verlegt werden. Die Autospur wird etwas verschwenkt. Der Autoverkehr kann fließen, allerdings entfällt das Linksabbiegen von der Rosenaustraße in den Sebastian-Buchegger-Platz/Hörbrotstraße. Autofahrer, die vom Wittelsbacher Park kommend nach Pfersee wollen, werden stattdessen an der Schießstättenstraße nach links umgeleitet. Die Arbeiten sollen bis Juni dauern.

Augsburg: Abbiegeverbot wegen Baustelle in der Haunstetter Straße

Im Bereich Haunstetter Straße/Bürgermeister-Widmeier-Straße wird nach der Kanalsanierung im vergangenen Jahr nun die Oberfläche wieder hergestellt. Start ist am 15. März (bis Anfang April). Das Linksabbiegen aus der Haunstetter Straße in die Widmeier-Straße ist nicht möglich. Eine Umleitung wird über die Weststraße eingerichtet.

Im Bauausschuss des Stadtrats stellte die Stadt zuletzt mehrere Baumaßnahmen vor, die in den Osterferien kommen werden. Kritik kam dabei an den Stadtwerken auf. Diese informierten die Anwohner häufig zu spät oder nicht ausreichend, hieß es von Stadträten.

