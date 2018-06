21:33 Uhr

Verkehrschaos nach Unfall auf der B17

Ein Unfall auf der B17 am Ortsrand von Augsburg sorgt am Mittwochnachmittag für Staus.

Ein Lastwagen gerät am Mittwochnachmittag auf Höhe Ikea ins Schlingern und blockiert die gesamte Fahrbahn. Gaffer sorgen für Staus auch auf der Gegenfahrbahn.

Von Matthias Schalla

Nichts geht mehr. Nach einem Lastwagen-Unfall auf der B 17 auf Höhe Ikea in Fahrtrichtung Augsburg stand am Mittwoch der Verkehr still. Die Bundesstraße wurde zur Bergung des Fahrzeugs komplett gesperrt, ebenfalls die Ausfahrt Augsburg-West auf der A 8. Zwar hatte die Polizei auf Facebook alle Autofahrer dazu aufgerufen, die Unfallstelle großräumig zu umfahren. Doch auch die Umfahrungsstrecken waren alle dicht.

Wie komme ich jetzt am besten von A nach B? Das war die große Frage am Mittwochnachmittag. Bei schwülem Wetter und Temperaturen an die 30 Grad wälzten sich die Blechlawinen durch Gersthofen und die umliegenden Gemeinden. Auch der Kobelweg Richtung Neusäß war dicht.

Ausgelöst hat das Verkehrschaos ein Lastwagen, der am Nachmittag in Fahrtrichtung Süden zwischen der Donauwörther und Stuttgarter Straße alleinbeteiligt von der Straße abgekommen ist. Passiert ist der Unfall vermutlich durch einen Fahrfehler. Der Lastwagen war nach Auskunft der Polizei leer. Möglicherweise sei durch eine zu abrupte Lenkbewegung der Auflieger ins Schlingern gekommen. Daraufhin sei dann die Zugmaschine eingeknickt und das Gespann stand schließlich quer über die gesamte Fahrbahn. Die Beifahrerin wurde laut Polizei bei dem Unfall leicht verletzt, der Fahrer kam ohne Blessuren davon. Die Vermutung, dass möglicherweise ein technischer Defekt zu dem Fahrfehler geführt haben könnte, wies die Polizei aber zurück. „Es hat weder eine Überschreitung der Lenkzeiten gegeben noch irgendwelche Mängel am Fahrzeug“, sagte die Polizei.

„Die Sperrung wird noch einige Zeit dauern“, sagte ein Beamter der Autobahnpolizei in Gersthofen am späten Nachmittag. Erschwerend hinzu kam, dass durch den Unfall der Tank des ausländischen Lastwagens eingerissen war. Dieselkraftstoff sickerte dadurch in den Grünstreifen und auf die Straße und musste mühsam entfernt werden. Die Bergungsarbeiten dauerten dann etwa bis 19 Uhr.

Lange Staus bildeten sich auch auf der Gegenfahrbahn. Der Grund: Gaffer, die teilweise so langsam fuhren, dass sie die Bergungsarbeiten mit dem Handy aufnehmen konnten.

Bußgeld für einen filmenden Gaffer

Für einen Hobby-Filmer wird die Aktion richtig teuer werden. „Ich habe mir den Fahrzeugführer notiert und wir werden ihm ein entsprechendes Bußgeld zustellen“, sagte ein Beamter der zuständigen Autobahnpolizei in Gersthofen. Auch auf den sozialen Netzwerken wie Facebook wurden diese „filmenden Gaffer“ in zahlreichen Kommentaren scharf kritisiert.

Aufgrund der umfangreichen Bergungsmaßnahmen ging die Polizei am Abend davon aus, dass die Komplettsperrung erst spät beendet wird. „Wir haben zwar zig Umleitungen eingerichtet“, sagte die Polizei, dem hohen Verkehrskommen aber konnten auch diese nicht gerecht werden.