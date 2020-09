vor 48 Min.

Verkehrssicherheits-Woche startet mit 1300 Kontrollen in Nordschwaben

In Augsburg und umliegenden Landkreisen führt die Polizei in dieser Woche verstärkt Verkehrskontrollen durch. Diese Punkte haben die Beamten dabei besonders im Auge.

Autofahrer sollten sich nicht wundern, wenn sie in der laufenden Woche von der Polizei aus dem Verkehr gewinkt werden. Denn seit Montag läuft im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord die Schwerpunktwoche Verkehrssicherheit. Sieben Tage lang werden die Beamten verstärkt kontrollieren. Der Auftakt am Montag zeigte bereits, dass zahlreiche Autofahrer davon betroffen sein werden - dem Präsidium zufolge wurden allein am Montag knapp 1300 Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Die Verkehrssicherheits-Woche zielt darauf ab, die Hauptunfallursachen im Straßenverkehr in den Mittelpunkt zu rücken. Das betrifft Abstand, Geschwindigkeit sowie Ablenkung und Alkohol im Straßenverkehr. Ein großes Augenmerk richtet sich auch auf Zweiräder. "Auf dem Fahrrad, E-Scooter oder Motorrad gehören deren Fahrer zu den ,ungeschützten Verkehrsteilnehmern', die damit einer erhöhten Gefahr von schweren Unfallfolgen unterliegen", heißt es in einer Mitteilung des Präsidiums.

Die Kontrollen sollen in allen Polizeiinspektionen im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord stattfinden - das umfasst die Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries. Die Verkehrs- und Autobahnpolizei behandle im täglichen Wechsel bestimmte Themenschwerpunkte besonders intensiv, heißt es in der Ankündigung der Schwerpunktwoche.

Verkehrskontrollen im Großraum Augsburg: Darauf achtet die Polizei

Unter den knapp 1300 Kontrollen des ersten Tages waren der Polizei zufolge 1038 Autofahrer. Allerdings wurden auch Fahrer von E-Scootern (zwölf), Pedelecs (18), motorisierten Zweirädern (48) und Fahrrädern (176) kontrolliert. "Dabei hielt sich wie gewohnt der Großteil an die Vorschriften und Verkehrsregeln", heißt es in einer Mitteilung des Präsidiums. In 298 Fällen musste die Polizei jedoch Verstöße feststellen. Ein Drittel davon war mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. 20 Auto- und zwölf Fahrradfahrer wurden während der Fahrt dabei erwischt, wie sie ihr Handy benutzten. Und drei Autofahrer mussten nach der Kontrolle ihren Wagen stehen lassen, weil sie mit mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut am Steuer saßen. Sie müssen nun mit mindestens einem einmonatigen Fahrverbot sowie 500 Euro Bußgeld rechnen.

Wie die Polizei hinweist, ist eine nicht angepasste oder zu hohe Geschwindigkeit die Hauptunfallursache bei tödlichen Verkehrsunfällen. Im vergangenen Jahr wurden sechs Menschen bei Verkehrsunfällen aufgrund zu hoher Geschwindigkeit getötet. Bis zur Jahresmitte 2020 kamen aus demselben Grund bereits acht Verkehrsteilnehmer ums Leben. (cgal)

