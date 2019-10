vor 21 Min.

Verleihung des Augsburger Kinderfotopreises

Ausstellung mit kreativen Arbeiten von kleinen und größeren Fotografen ist noch zu sehen

Zum 13. Mal sind nun talentierte Nachwuchsfotografen im Augsburger Cinemaxx geehrt worden. Zum diesjährigen Thema „Unterwegs“ waren insgesamt 286 Fotoarbeiten eingereicht worden. Hauptpreise der jüngsten Altersgruppe gingen an den dreijährigen Noah Neumann mit seinem Bild „Feuerkäfer“ sowie an die vierjährige Lara Exner mit ihrem Bild „Die Enten-Wasser-Rutsche“. In der Altersgruppe darüber konnten sich Sophie Saedtler, acht Jahre, mit ihrem Bild „Unterwegs in Berlin“ und Jule Grotmaack, neun Jahre, über einen Hauptpreis freuen. Der elfjährigen Anna Jäger gelang es mit ihrem Foto „Unterwegs, im richtigen Moment“ einen Hauptpreis in der nächsten Altersgruppe zu ergattern. Den zweiten Hauptpreis durfte Juliane Grob, elf Jahre, für ihr Bild: „Früh übt sich das Wandern“ entgegennehmen.

Darüber hinaus wurden fünf Sonderpreise vergeben. Der zehnjährige Moritz Weinold bekam für sein Bild „Schönes altes Auto“ den Sonderpreis des Amtes für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Augsburg überreicht. Marta Fischer, zehn Jahre, freute sich über den Sonderpreis des Cinemaxx für ihr Bild „Barbie am Naturstrand“.

Die Kinder der Kita Remshartgäßchen, fünf bis sechs Jahre, erhielten den Sonderpreis des Gesundheitsamtes Augsburg für ihre Collage „Wir erforschen unsere Stadt“. Den Sonderpreis der Umweltstation Augsburg bekamen die fünf- bis sechsjährigen Fotografen vom Kinderhaus Ulrich-Schiegg-Straße für ihre Collage „Unterwegs in der freien Natur“. Außerdem erhielten die fünf- bis elfjährigen Kinder der Fotogruppe Wasserwacht den Sonderpreis der Aktivmühle YEZZT für ihr Bild „Am Waschbeckenstrand“.

Noch bis Sonntag, 17. November, kann eine Ausstellung mit den Gewinnerbildern der letzten Jahre in der Zwischenetage des Cinemaxx, Willy-Brandt-Platz, besichtigt werden. Alle Einreichungen zum 13. Augsburger Kinderfotopreis sowie Impressionen von der Preisverleihung findet man unter www.kinderfotopreis.de. (mire)

