06.11.2020

Vermeintliche Kaminkehrer rauben Seniorin in Hochzoll Schmuck

Eine Seniorin aus Hochzoll bittet einen vermeintlichen Kaminkehrer in ihr Haus. Als dieser plötzlich nicht mehr allein ist, wird die Dame misstrauisch.

Am Donnerstagvormittag wurde eine 78-jährige Frau in Hochzoll Opfer diebischer Betrüger. Wie die Polizei berichtet, klingelte ein bislang unbekannter Mann bei der Dame und gab sich als Kaminkehrer aus. Die 78-Jährige begleitete den vermeintlichen Kaminkehrer in den Keller, wo angeblich der Zählerstand abgelesen werden sollte. Nachdem ein zweiter mutmaßlicher Täter nach dem angeblichen Kaminkehrer rief, gingen beide laut Polizei wieder zurück in das Erdgeschoss. Dort stellte die 78-Jährige fest, dass sich eine weitere Person im Haus aufhielt. Die Männer verließen daraufhin das Anwesen. Anschließend bemerkte die Frau, dass ihr Schmuck entwendet wurde.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Was man tun kann, wenn man Trickdiebe vermutet

Außerdem rät die Polizei in Zusammenhang mit diesem Kriminalitätsphänomen:

Öffnen Sie nicht sofort die Haustüre, nutzen Sie einen Türspion und/oder eine Sprechanlage und klären, was die Person von Ihnen möchte.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Lassen Sie sich von Mitarbeitern einer Behörde den Ausweis zeigen. Rufen Sie beim geringsten Zweifel selbst bei der Behörde an und fragen nach, was bei Ihnen geplant ist. Die Telefonnummer suchen sie selbst heraus.

Verwehren Sie fremden Personen den Zutritt zu Ihrer Wohnung.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben, oder die von Ihrem Vermieter oder der Hausverwaltung angekündigt wurden.

Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken keine Falschgeldprüfer ins Haus. Es wird auch nicht überprüft, wo Sie Ihre Wertsachen verwahren. Die Polizei fordert darüber hinaus niemals Bargeld oder Schmuck , um zu ermitteln.

oder andere Behörden schicken keine Falschgeldprüfer ins Haus. Es wird auch nicht überprüft, wo Sie Ihre Wertsachen verwahren. Die fordert darüber hinaus niemals Bargeld oder , um zu ermitteln. Im Notfall wählen Sie den Polizeinotruf unter der Telefonnummer 110. (AZ)

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de oder bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 0821/323-3737

Themen folgen