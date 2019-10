vor 27 Min.

Vermietung "nur an Deutsche"? Klage gegen Augsburger Vermieter

Ein Mann stößt auf eine interessante Annonce für eine Augsburger Wohnung, wird aber wohl aufgrund seiner Herkunft abgewiesen. Nun hat er den Vermieter verklagt.

Von Jan Kandzora

Es ist ein ungewöhnlicher Prozess, der am heutigen Dienstag vor dem Amtsgericht in Augsburg startet. Ein Mann mit afrikanischem Migrationshintergrund hat einen Augsburger Vermieter verklagt, weil dieser ihn diskriminiert habe. Der Vermieter, so heißt es in einer Pressemitteilung des Vereines "Netzwerkes Rassismus- und Diskriminierungsfreies Bayern", habe in seinen Kriterien "klare rassistische und diskriminierende Absichten" in den Kriterien erkennen lassen, mit denen er zukünftige Mieter auswählen möchte.

Prozess in Augsburg: Klage gegen Vermieter

Aber der Reihe nach. Im April diesen Jahres war der Mann mit afrikanischen Wurzeln auf Wohnungssuche. Nach Auskunft seines Anwaltes Ugur Kör habe sein Mandant aus beruflichen Gründen eine neue Bleibe gesucht und von München nach Augsburg umziehen wollen. Der Mann sah den Angaben zufolge in unserem Online-Immobilienportal eine vielversprechende Annonce. Eine Wohnung, die ihn interessierte.

Das Gespräch mit dem Vermieter sei dann aber sehr kurz gewesen, als sein Mandant seinen Namen genannt habe, sagt der Anwalt im Gespräch mit unserer Redaktion. Vier weitere Menschen aus dem Bekanntenkreis seines Mandanten mit ausländisch klingenden Nachnamen hätten daraufhin testweise ebenfalls Interesse an der Wohnung signalisiert – immer mit ähnlichem Ergebnis: Der Vermieter habe das Gespräch abrupt beendet, ohne dass ein Besichtigungstermin zustande gekommen sei.

Der einzige, der einen Besichtigungstermin bekommen hätte, sei ein Bekannter mit klar deutschen Nachnamen gewesen. Laut dem Verein stand in der ursprünglichen Annonce auch, dass der Vermieter nur "an Deutsche" vermieten wolle.

Der frühere Mietinteressent klagen nun vor dem Amtsgericht. Er soll es demnach Mietmarktanzeigen mit rassistischem und diskriminierendem Inhalts unterlassen und zudem 1000 Euro Entschädigung an den Kläger zahlen, der sich auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz beruft. Der erste Prozesstag ist eine Güteverhandlung, Zeugen, also etwa die Bekannten des Klägers, die testweise angerufen haben sollen, sind zunächst nicht geladen.

Nach Auskunft des Amtsgerichtes sind Klagen dieser Art höchst selten.

