vor 39 Min.

Vermietung nur an Deutsche? Skurriler Auftritt vor Gericht

Plus Ein Augsburger Vermieter schreibt in einer Annonce, er vermiete "an Deutsche" – und wird von einem Interessenten verklagt. Nun steht das Urteil an.

Von Jan Kandzora

Der kleine Gerichtssaal im Amtsgericht am Theater ist an diesem Tag bis zum letzten Platz besetzt. Dabei geht es juristisch nicht um viel. Ein Mietinteressent, geboren in Burkina Faso, wohnhaft in München, interessiert sich für eine Wohnung in Augsburg. Dieser Mietinteressent, Hamado Dipama, sieht ein Angebot, das in einem Immobilienportal unserer Zeitung erscheint. Er ruft beim Vermieter an und wird abgeblockt; der Vermieter soll ihn gefragt haben, ob er denn Ausländer sei und wies ihn offenbar mit der Begründung ab, er habe bereits "genügend Ausländer im Haus". Bereits in der Annonce hatte der Zusatz gestanden, das Angebot richte sich „an Deutsche“.

Wohnung nur für Deutsche? Großes Medieninteresse an Prozess in Augsburg Dipama verklagt den Augsburger Vermieter daraufhin, er fordert über seinen Anwalt Ugur Kör, dass der Vermieter Wohnungsanzeigen mit solchen Formulierungen nicht mehr schaltet – und 1000 Euro Entschädigung, die eher symbolischer Art seien, wie Anwalt Kör sagt. Ein Zivilprozess unter vielen am Amtsgericht, wenn auch kein gewöhnlicher, was das enorme Medienaufgebot und Zuschauerinteresse an diesem Dienstag erklärt. Denn auch wenn es Erhebungen zufolge öfter vorkommt, dass Menschen mit ausländischen Namen nicht zu Wohnungsbesichtigungen eingeladen werden, dürfte der Nachweis in den meisten Fällen äußerst schwer sein. Dass sich ein Interessent zu einer Klage erscheint, kommt jedenfalls nur selten vor. Hamado Dipama aus München, geboren in Burkina Faso, vor dem Amtsgericht Augsburg. Bild: Bernd Hohlen Bereits im Oktober war der Fall verhandelt worden, eigentlich sollte es Anfang November ein Urteil geben. Richter Andreas Roth sah aber noch Nachfragebedarf, und so kommt es, dass sich die Parteien an diesem Dienstag erneut gegenübersitzen. Beim ersten Termin im Oktober wirkte der Auftritt des beklagten Vermieters teils skurril, einmal sprach er den Kläger mit als Herrn „Obama“ an. Falls der Vermieter diesen neuen Termin als Chance sah, das Bild, das er der Öffentlichkeit präsentierte, von sich geradezurücken, hat er sie nicht genutzt. Zwar betont er auch beim neuen Termin, die Annonce sei auf eine schlechte Erfahrungen mit einem kriminellen Mieter aus der Türkei zurückzuführen und sagt, er vermiete auch an Menschen mit Migrationshintergrund. Er sagt aber auch, man müsse als Vermieter ja ausschließen, dass es sich bei Mietinteressenten um „dschihadistische Kämpfer aus Obervolta“ handele und raunt einmal etwas von Morden an Weißen in dem Land, das seit 1984 nicht mehr Obervolta heißt, sondern Burkina Faso. Schwierig, das nicht als ziemlich bodenlose Unverschämtheit gegenüber dem Kläger aufzufassen, der ja aus dem Land kommt. Hintergrund des Prozesses ist das "Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz" Hintergrund des Verfahrens ist das "Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz", das 2006 in Kraft getreten ist und verhindern soll, dass Menschen etwa aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechtes oder ihrer sexuellen Identität diskriminiert werden. Einige Mieter haben in Bezug auf dieses Gesetz bereits rechtskräftige Urteil erstritten. So lässt sich im Internet etwa eine Entscheidung des Oberlandesgerichtes Düsseldorf finden, in der es heißt, wer die Vermietung einer Wohnung an Mietinteressenten wegen deren türkischer Herkunft ablehne, verstoße "objektiv gegen das Benachteiligungsverbot". In dem Fall gab es 2500 Euro Entschädigung. Im Augsburger Fall will das Amtsgericht nun am kommenden Dienstag ein Urteil verkünden. Lesen Sie dazu auch: Wohnung nur für Deutsche? Interessent verklagt Vermieter Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier .

