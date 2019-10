vor 36 Min.

Vermisst: Polizei sucht nach 92-jährigem Bewohner eines Seniorenheims

Die Polizei sucht nach einem 92 Jahre alten Mann. Er ist am Sonntagnachmittag aus einem Seniorenheim in Königsbrunn verschwunden.

Am Sonntag startete die Polizei eine Suchaktion: Der 92-jährige Alfred Michael Batliner ist nach Angaben der Einsatzzentrale der Augsburger Polizei am Nachmittag aus einem Seniorenheim im Süden von Königsbrunn verschwunden. Er war erst vor wenigen Tagen von Bobingen in das Heim umgezogen. Nach Angaben der Polizei ist der Vermisste "dement und irrt vermutlich hilflos umher". Umfangreiche Suchmaßnahmen seien bis in die Nachtstunden ergebnislos verlaufen.

Bild: Polizei

Alfred Michael Batliner wird so beschrieben: ca. 165 cm groß, ca. 80 kg schwer, kräftiges Erscheinungsbild, rundes Gesicht, weiß-graues Haar, kein Bart, im Gegensatz zum Foto ohne Brille, hellgraue Hose, kariertes Hemd, hellgrüne Jacke, schwarze Hausschuhe. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (AZ)