Vermisstenanzeige am Kö offenbart großen Liebeskummer

Plus Eigentlich wäre es lustig, wenn es nicht so herzzerreißend wäre. Anhand eines Aushangs am Kö sucht ein Deckel nach seinem Topf.

Von Ina Marks

Was kochen mit der Liebe zu tun hat? Ziemlich viel. Liebe geht durch den Magen und außerdem findet jeder Topf seinen Deckel – um mal ein paar Phrasen zu bemühen.

Manchmal aber trennen sich Topf und Deckel. Ein schnöder Zettel, hingepappt an einem Pfosten am Königsplatz, macht das ganze unglückselige Ausmaß eines Liebeskummers in Augsburg deutlich. In der aufgeklebten Anzeige schreibt ein Deckel, dass er seinen Topf vermisse. An Ostern habe er ihn kennengelernt. Es handle sich um einen Topf mit Ecken, Beulen und Kanten, in seiner Gesamtheit aber einfach wundervoll. Leider habe der Deckel viele Fehler gemacht. (Offenbar hat der Topf daraufhin die Herdplatte gewechselt, Anm. d. R.). „Er ist etwas ganz Besonderes und ich vermisse ihn unheimlich“ endet die herzzerreißende Vermisstenanzeige des Deckels am Kö. Ob er auf ein glückliches Ende hoffen darf? Das hängt vom Topf ab. Brodelt in seinem Inneren ein Emotionengeschnetzeltes könnte es noch ein Happy End geben. Ist sein Inhalt dagegen klar wie Kloßbrühe, sieht es für den Deckel nicht gut aus. Weitere Spekulationen wären an dieser Stelle aber reine Küchenpsychologie.

