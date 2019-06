12:15 Uhr

Vermisster Jugendlicher am Lech: Retter suchen mit Drohne

Ein 16-Jähriger ist am Sonntag beim Schwimmen im Lech verunglückt und wird seither vermisst. Die Retter versuchen nun, ihn mit einer Drohne zu finden.

Von Jörg Heinzle

Der Lech in Augsburg kann im Sommer sehr idyllisch sein. Auf den Kiesbänken liegen dann Sonnenanbeter, im flachen Wasser kann man sich eine Abkühlung holen. Derzeit aber sieht es an dem Fluss anders aus. Nach den ergiebigen Regenfällen Ende Mai führt der Lech für diese Jahreszeit noch viel Wasser. Flache Stellen mit wenig Strömung gibt es derzeit fast keine. Die enorme Kraft des Wasser ist am Sonntagnachmittag wohl einem 16-jährigen Jugendlichen zum Verhängnis geworden. Er wurde beim Schwimmen in Augsburg abgetrieben und gilt seither als vermisst. Eine mehrstündige Rettungs- und Suchaktion wurde am Sonntagabend ohne Erfolg abgebrochen. Ein Sprecher der Augsburger Wasserwacht warnt indes: Die Gefahr werde beim Baden in Flüssen oft unterschätzt.

Am Montagnachmittag wollen die Retter noch einmal einen Versuch unternehmen, den Jugendlichen zu finden. Das Rote Kreuz in Gersthofen besitzt eine Drohne, die mit einer sehr guten Kamera und auch mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist. Mit dieser Drohne sollen vor allem die Uferbereiche des Lechs, die teils durch den Bewuchs schlecht zugänglich und einzusehen sind, kontrolliert werden. Bereits am Sonntagnachmittag hatte ein Polizeihubschrauber den Fluss abgeflogen, auch dessen Besatzung entdeckte den verunglückten Schwimmer aber nicht.

Polizeisprecher Siegfried Hartmann sagt, die Chance, den 16-Jährigen noch lebend zu finden, sei wohl leider sehr gering. Er könne durch die Strömung weit abgetrieben worden sein, zudem sei die Wassertemperatur des Lechs für die Jahreszeit recht kühl.

Gefährlich ist am Lech nicht nur die starke Strömung allein. Dadurch, dass der Wasserstand im Fluss derzeit erhöht sei, sei es auch deutlich schwieriger, wieder aus dem Wasser zu kommen, sagt Wasserwacht-Sprecher Marco Greiner. Flache Uferbereiche sind überspült, es fehlt teils auch an Möglichkeiten, sich festzuhalten. Dazu komme die niedrige Wassertemperatur. "Sie kann vor allem in Kombination mit den hohen Lufttemperaturen für gesundheitliche Probleme sorgen", sagt Marco Greiner.

Es gibt am Lech in der Stadt Augsburg keine überwachten Badeplätze

Überwachte Badeplätze gibt es am Lech im Bereich der Stadt Augsburg keine, im Großraum Augsburg gibt es im Norden bei Langweid einen Wasserwacht-Stützpunkt - und einen am aufgestauten Mandichosee im Süden. Marco Greiner empfiehlt, generell dort zu baden, wo Wasserwacht und DLRG aufpassen. Sollte es in den Alpen und in der Region in den nächsten Tagen keine stärkeren Regenfälle geben, dürfte sich die Situation an den Flüssen allerdings langsam entspannen. Die Hochwassermarken, die während des Regens im Mai teils überschritten worden sind, erreichen die Flüsse in der Region momentan ohnehin nicht mehr. Allerdings kann durch die Schneeschmelze in den Bergen noch weiteres Wasser nachkommen.

30 Bilder Die fieberhafte Suche nach dem im Lech vermissten 16-Jährigen Bild: Marcus Merk

Laut Polizei ist der 16-Jährige zusammen mit einem gleichaltrigen Begleiter auf der Höhe der Kleingartenanlage Griesle in der Firnhaberau in den Lech zum Schwimmen gegangen. Den Angaben der Polizei zufolge versuchten sie, den Fluss zu durchschwimmen. Der Vermisste trieb dann im Wasser ab. Der zweite Jugendliche habe sich selbst wieder ans Ufer retten können, so ein Polizeisprecher. Er wurde vorsorglich in die Kinderklinik gebracht, habe aber nach Stand der Dinge keine körperlichen Schäden erlitten.

Retter suchen am Sonntag an der Gersthofer Lechbrücke den Fluss nach dem Vermissten ab. Bild: Marcus Merk

Zunächst hofften die Retter darauf, dass sich der 16-jährige Vermisste ebenfalls selbst wieder in Sicherheit bringen konnte. Zuhause hatte er sich bis zum Abend allerdings nicht gemeldet. Die Eltern des Vermissten wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

Augenzeugen hatten am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr eine hilflose Person im Lech wahrgenommen und Hilfeschreie gehört. Der Bereich, in dem die Suche lief, erstreckte sich rund 20 Kilometer lechabwärts bis Ellgau. Wasserwacht und DLRG waren mit gut 60 Personen im Einsatz. Auch Feuerwehren und Polizei beteiligten sich an der Suchaktion. Sie wurde am Sonntag gegen 18.30 Uhr dann abgebrochen.

Bei sommerlichem Wetter hat es am Sonntag in Bayern in mehreren Gewässern Todesfälle gegeben. Am Hamlarer Baggersee bei Asbach-Bäumenheim (Kreis Donau-Ries) ist am Sonntag ein 20-Jähriger ertrunken. Gleich mehrere Unfälle verzeichnete die Polizei auch in Oberbayern.

