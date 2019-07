Veröffentlichte Misstände: Zwei Pflegeheime stehen unter Beobachtung

Plus Angehörige haben mit Berichten über Missstände in einem Pflegeheim eine Welle ausgelöst. Eine weitere Einrichtung in Augsburg ist auch im Fokus.

Die öffentlich bekannt gewordenen Missstände im privaten Pflegeheim „Haus am Schäfflerbach“ schlagen hohe Wellen. Inzwischen hat sich Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml (CSU) eingeschaltet. Ihr Ministerium lasse sich von dem Fortgang im Augsburger Heim unterrichten. Man nehme Hinweise auf mögliche Missstände in Pflegeheimen ernst und gehe diesen unverzüglich nach. Das gelte auch im Augsburger Fall, so die Politikerin. Wie sich herausstellt, steht die Pflegeeinrichtung, die anfang 2016 an die europäische Aktiengesellschaft „Korian“ mit Sitz in Paris überging, bereits seit längerem unter Beobachtung. Und sie ist nicht die einzige.

Augsburger Pflegeheim: Beschwerden beim MDK

Bereits Mitte 2018 hat der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) Bayern eine Anlassprüfung in dem Heim im Herrenbach mit 163 Pflegeplätzen durchgeführt. Auslöser dafür war eine Beschwerde, berichtet Johanna Sell, stellvertretende Geschäftsführerin des MDK, auf Nachfrage. Vor Ort seien dann Mängel festgestellt worden. Der Träger Korian wurde aufgefordert, diese zu beseitigen. Der MDK Bayern prüft im Regelfall jede stationäre und ambulante Pflegeeinrichtung einmal jährlich. Im Falle des Hauses am Schäfflerbach habe man diese turnusgemäße Regelprüfung laut Sell bewusst schon auf den 16. Januar 2019 vorgezogen.

„Hier gab es wiederum kleine Mängel, auch im pflegerischen Bereich.“ Sell betont allerdings, dass es sich nie um untragbare Zustände gehandelt habe. Zuletzt ging bei ihrem Dienst am 25. Juni eine Beschwerde ein. „Diese war so konkret, dass wir mit der Heimaufsicht der Stadt Augsburg in Kontakt traten. Sie führte noch am selben Tag eine Prüfung durch.“ Um was es dabei genau ging, darf Sell nicht sagen. Nur so viel: „Der Beschwerdeinhalt passt zu dem, was der Öffentlichkeit bekannt wurde.“ Wie berichtet, hatten sich zwei Frauen, deren Mütter in der Einrichtung untergebracht wurden, an die Öffentlichkeit gewandt. Sie wussten sich nicht mehr anders zu helfen. Die Angehörigen prangerten unter anderem verdreckte Toiletten, unzureichendes Essen und überlastetes Pflegepersonal an. Der Bericht unserer Zeitung darüber weckte bei Leserin Christine Fritsch ungute Erinnerung.

Infos über das Pflegeheim und Betreiber "Korian" 1 / 4 Zurück Vorwärts Die Pflegeeinrichtung Haus am Schäfflerbach wurde Anfang 2016 von Korian übernommen. Es verfügt über 163 Pflegeplätze. Derzeit (Stand 2. Juli 2019) leben dort 154 Bewohnerinnen und Bewohner.

Der sogenannte Pflegeschlüssel, der mit den Kostenträgern verhandelt wurde, wird nach Angaben des Unternehmens eingehalten, ebenso die Fachkraftquote. Laut Korian sind derzeit (Stand 2. Juli 2019) 99 Mitarbeiter im Bereich der Pflege und Betreuung beschäftigt.

Korian ist eine europäische Aktiengesellschaft mit Sitz in Paris. Nach Unternehmensangaben sind die Anteilseigner langfristig und strategisch orientiert. Zu ihnen gehören demnach unter anderem Pensionsfonds und Banken. Der größte Teil der Aktien befindet sich im Streubesitz (56,91%).

Korian ist europaweit vertreten. Allein in Deutschland betreibt das Unternehmen 234 Pflegeheime. (ina)

Augsburgerin berichtet: Ihren Sohn ließ man im Urin liegen

Ihr Sohn, der mittlerweile an einer Krebserkrankung verstorben ist, war bis August 2016 in der Einrichtung untergebracht. „Die Mitarbeiter waren überfordert. Mein Sohn war inkontinent. Wenn ich mittags kam, lag er in seiner nassen Matratze. Da hatte keiner Zeit.“ Die ältere Dame kaufte ihm schließlich aus eigener Tasche eine neue Matratze. Sie beschwerte sich bei der damaligen Heimleiterin. „Die wurde stocksauer.“ Schaut man sich die letzten Prüfberichte des Hauses am Schäfflerbach im Internet an, stößt man auf die vermeintlich gute Note 1,5. Wie passt das zu den Eindrücken der Angehörigen?

Diese Note ist wenig aussagekräftig, klärt Johanna Sell vom MDK auf. Der bundesweite Durchschnitt liege bei 1,2 - da müsse die eigentlich nur gering abweichende Note schon stutzig machen. Überhaupt sei die Note 1 irreführend und nicht vergleichbar mit der Schulnote. „Sie bedeutet nicht ’sehr gut’, sondern nur, dass Mindeststandards eingehalten wurden.“ Zudem müsse man wissen, dass diese zugrundeliegende Bewertungssystematik praktisch zwischen den Pflegeversicherungen und den Einrichtungsträgern ausgehandelt wurde. Dieses Problem ist altbekannt und soll sich im November diesen Jahres ändern. Dann wird ein neues, von Wissenschaftlern erarbeitetes Prüfverfahren eingeführt. Die Darstellung der Prüfergebnisse soll transparenter und umfangreicher werden. Auch das Pflegeheim Lechtalhaiden in Lechhausen, das ebenfalls zur Korian-Gruppe gehört, wurde zuletzt mit 1,5 benotet. Doch auch hier wird von Missständen berichtet.

Dieses Heim steht auch unter Beobachtung

In einem Brief an unsere Redaktion listet ein anonymer Verfasser seitenlang Vorwürfe auf. Sie reichen von Mitarbeitermangel, unzureichender Pflege bis hin zu verschimmelten Brot und Bewohnern, die lange im Urin sitzen müssen. Bei dem MDK Bayern ist auch dieses Heim bekannt, bestätigt Johanna Sell.

„Im vergangenen Jahr gab es hier eine Beschwerde, in diesem Jahr bislang zwei.“ Auch hier befinde man sich im engen Austausch mit der städtischen Heimaufsicht. Es werde eine Anlassprüfung geben. Das Unternehmen Korian selbst, das allein in Deutschland 234 Pflegeheime - davon drei in Augsburg - betreibt, hat bislang nur im „Fall Schäfflerbach“ Fehler eingestanden. Man habe bereits Maßnahmen ergriffen. Auch habe man sich bei Betroffenen entschuldigt, hieß es von Seiten der Unternehmenskommunikation. Man stehe jetzt im engen Austausch mit Angehörigen.

Lesen Sie dazu den Kommentar: Augsburger Pflegeskandal: Ein mutiger Schritt der Angehörigen