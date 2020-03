Verschiebung der Messe Grindtec: Gesundheit geht vor

Die Entscheidung, die Messe zu verschieben, war richtig. Man kann nur hoffen, dass die nachgeholte Grindtec dann auch in Augsburg stattfindet.

Spätestens als die Reisemesse ITB in Berlin am Freitagabend wegen des Coronavirus abgesagt wurde, war klar, dass die Grindtec in Augsburg im März ebenfalls nicht stattfinden kann. Die Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts für Großveranstaltungen kann man nicht ignorieren. Zumal auch der Krisenstab der Bundesregierung darauf verweist. Deshalb hat die Nachricht zur Grindtec nicht mehr überrascht.

Bemerkenswert allerdings ist, dass Augsburgs größte Fachmesse nicht komplett ausfällt. Sie wird verschoben und soll im November nachgeholt werden. Das zeigt, wie bedeutend diese Messe ist, für die sich an die 700 Aussteller aus aller Welt angemeldet haben. Über 19.000 Menschen hatten die letzte Fachmesse für Schleiftechnik besucht.

Messe Grindtec: Verschiebung bedeutet immensen Kraftakt

Für den Veranstalter AFAG bedeutet die Verschiebung einen immensen Kraftakt. Dort wird man sich in den nächsten Tagen mit den internationalen Ausstellern zusammenschließen. Ein freies Zeitfenster im November zu finden, ist offenbar auch schwierig. Man kann für unsere Region nur hoffen, dass die nachgeholte Veranstaltung tatsächlich in Augsburg stattfindet. Schlussendlich aber gilt: Gesundheit geht vor. Niemand kann absehen, wie sich die Situation mit dem Coronavirus entwickelt.

