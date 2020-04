18:31 Uhr

Verschwörungstheorien zu Coronavirus verunsichern Augsburger

Plus An mehreren Stellen in Augsburg taucht ein Flugblatt auf, in dem behauptet wird, das Coronavirus sei Teil einer Verschwörung. Was die Stadt dazu sagt.

Von Fridtjof Atterdal

Die Corona-Epidemie scheint auch für Verschwörungstheorien zu taugen. In Augsburg ist jetzt ein anonymes Flugblatt aufgetaucht, das das Virus als Teil einer Weltverschwörung darstellt. „Bürger! Dies ist keine Werbung!“ ist das zweiseitige Dokument überschrieben, das an mehreren Stellen im Stadtgebiet in Briefkästen und an Laternen aufgetaucht ist. Covid 19 wird dort einer Gruppe zugeschrieben, die die westliche Welt umstürzen wolle.

Eigentlich wollte er morgens nur die Zeitung holen, berichtet der Bewohner einer Wohnanlage in der Jakobervorstadt. Das Schreiben am offiziellen Infobrett der Anlage habe er erst auf den zweiten Blick wahrgenommen. Offenbar hatte sich jemand Zutritt zur verschlossenen Wohnanlage verschafft und in allen Eingangsbereichen das Pamphlet aufgehängt. „Ein Hetzblatt übelster Sorte!“ empört sich der Bewohner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Er habe unverzüglich in der Polizeiinspektion Frölichstraße Anzeige gegen Unbekannt erstattet – wegen Volksverhetzung, Rassismus und Antisemitismus. „Selbst, wenn der Inhalt nicht strafrechtlich relevant ist, muss man doch den Anfängen wehren“, findet der Mann. Auch seine Nachbarn seien über die Hetzschrift entsetzt. Augsburg: Die Linke warnt vor Verschwörungstheorien Der Inhalt des Blattes bedient rechte Klischees von der Zerstörung „Weißer Nation“, von einer „Transformation“ Europas durch Zuwanderer und einer mächtigen Gruppe im Hintergrund, die alles steuert. Auch Corona sei ein Teil des Planes. Hooton, Chemtrails, 9/11: Wilde Verschwörungstheorien 1 / 8 Zurück Vorwärts Hooton-Plan, Chemtrails, 9/11: Manche Verschwörungstheorien halten sich hartnäckig - und werden ebenso hartnäckig von ihren Anhängern geglaubt und vertreten. Die Klassiker:

Roswell: 21 Prozent der Amerikaner sind sich sicher: 1947 stürzte ein Ufo in der Wüste der Vereinigten Staaten ab. Die Regierung versteckt seitdem Ufo und Aliens vor der Weltöffentlichkeit auf dem Militärareal „Area 51“.

Chemtrails: Anhänger der Chemtrails-Theorie halten die Kondensstreifen von Flugzeugen für ausgebrachte Chemikalien. Mit diesen Stoffen solle angeblich das Wetter beeinflusst werden - oder gar das Bevölkerungswachstum.

Hooton-Plan: Vor allem rechte Kreise halten den massenhaften Flüchtlings-Zuzug nach Deutschland für gesteuert - von den USA aus. Damit werde der Plan von Earnest Hooton umgesetzt. Der amerikanische Paläoanthropologe hatte 1943 vorgeschlagen, eine möglichst große nicht-deutsche Bevölkerung in Deutschland anzusiedeln, um „den deutschen Nationalismus zu zerstören“.

9/11: Die Attentate von New York am 11. September 2001 belebten das Geschäft mit Verschwörungstheorien. Millionen Menschen auf der ganzen Welt glauben, dass die US-Regierung selbst für die grausamen Anschläge an diesem Tag verantwortlich ist.

Barschel: In Deutschland löste der Tod von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Uwe Barschel Diskussionen aus. Viele vermuten den Bundesnachrichtendienst oder Agenten der DDR hinter dem in Teilen noch ungeklärten Todesfall von 1987.

Mondlandung: Die hat es nie gegeben, sind sich Verschwörungsfans einig. Zwei ihrer Argumente: Scheinbar flatternde Fahnen auf dem (Wind-losen) Mond, und merkwürdige Schatten hinter den Astronauten - die natürlich von Studio-Scheinwerfern stammen.

Lady Di: Dianas Autounfall in Paris war angeblich gar kein Unfall. Verschwörungstheoretikern ist klar: Es war ein Attentat des britischen Geheimdienstes, weil Lady Di zu beliebt war - und dem Königshaus ein Dorn im Auge. Frederik Hintermayr, Kreissprecher der Linken Augsburg, hält das Blatt für gefährlich. „Es geht darum, das Vertrauen in Behörden und die freie Presse zu untergraben“, glaubt er. Neben der Hetze gegen Politiker, Medien und Geflüchtete werde die von Corona ausgehende Gefahr bestritten. „Ich sehe die Gefahr, dass Menschen das ernst nehmen und glauben, dass Corona gar nicht gefährlich ist“, so seine Sorge. In diesem Fall stiege das Ansteckungsrisiko. Hintermayr findet, das Blatt sähe einer offiziellen Bekanntmachung zu ähnlich und fordert ein entschlossenes Vorgehen der Behörden gegen diese bewusste Falschinformation. „Die Stadt muss nun schnell dafür sorgen, dass diese Propaganda überall verschwindet, wo sie in den letzten Tagen platziert wurde“, so Hintermayr. Flugblatt mit Corona-Verschwörungstheorien nicht zu ernst nehmen Augsburgs Ordnungsreferent Dirk Wurm sagt, dass man das Pamphlet nicht zu ernst nehmen sollte. „Man muss auch nicht jedem Stöckchen hinterherspringen“, findet er. Menschen, die so etwas glauben wollten, ließen sich davon auch nicht abbringen – alle anderen würden das Schriftstück wohl in den Papierkorb werfen. Allerdings stelle das Anbringen von derartigen Schriften an Laternen auf jeden Fall eine Ordnungswidrigkeit dar – sofern keine Genehmigung von der Stadt vorliegt. Wurm verspricht, dass der Ordnungsdienst in den nächsten Tagen nach den Zetteln Ausschau halten und sie entfernen wird. Sollten die Pamphlete tatsächlich flächendeckend in der ganzen Stadt auftauchen, könnte er sich vorstellen, dass die Stadt mit einer eigenen Erklärung reagiert, um verunsicherte Bürger aufzuklären. Die Polizei prüft nach mehreren Anzeigen von Bürgern gerade, ob in dem Pamphlet strafbare Inhalte zu finden sind, so die Pressestelle. Bis Redaktionsschluss konnte sie dazu keine Aussage machen. Lesen Sie auch: Weltweit bereits mehr als 82.000 Coronavirus-Tote

Corona-Krise in Augsburg: Öffentliche Wiesen zu sperren, war falsch Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

