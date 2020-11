vor 59 Min.

Verstoß gegen Corona-Regeln: Polizei beendet Wohnungsparty

Eine Party von jungen Leuten in der Innenstadt rief die Polizei auf den Plan. Die Beamten waren nicht amüsiert, als sich einige Feiernde im Keller versteckten.

Die Polizei hat am späten Samstagabend eine Wohnungsparty in der Innenstadt beendet. Zeugen hatten die Beamten alarmiert. Wie die Polizei berichtet, drangen aus einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Jesuitengasse laute Musik und Geschrei. In der betreffenden Wohnung stellten die Beamten insgesamt 14 Personen im Alter zwischen 18 und 22 Jahren fest. Diese feierten laut Polizei offenbar ausgiebig und waren teilweise erheblich alkoholisiert. Hygienevorschriften seien bei dieser Party nicht beachtet worden.

Polizei löst Party in Augsburg auf

Die Gäste hielten sich nach Angaben eines Sprechers weder an Mindestabstände noch an das Tragen einer Mund-Nase- Bedeckung. Dazu komme, dass eine derartige Zusammenkunft aktuell nicht erlaubt sei. Da die Anwesenden sich trotz des offensichtlichen Fehlverhaltens kaum einsichtig und kooperativ zeigten, mussten weitere Beamte hinzugezogen werden. Wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz wurde bei allen Anwesenden deren Personalien festgestellt. Einige liefen daraufhin in den Keller, um sich zu verstecken. Auf dieses Katz-und-Maus-Spiel ließen sich die Beamten nicht ein. Allen zehn Gästen wurde ein Platzverweis erteilt. (att)

