17:10 Uhr

Verstoß gegen Maskenpflicht: Männer verletzen und beleidigen Polizisten

Zwei Männer haben am Augsburger Hauptbahnhof nicht nur gegen die Maskenpflicht verstoßen - auch gegenüber der Polizei wurden sie aggressiv.

Erst trugen sie keine Masken am Augsburger Hauptbahnhof, dann sollen sie Polizisten beleidigt und in einem Fall getreten haben. Zwei Männer müssen sich nun wegen diverser Delikte verantworten.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben am Sonntagabend zwei Personen am Hauptbahnhof auf die dort geltende Maskenpflicht hingewiesen. "Die durch die beiden Männer geäußerten Beleidigungen und die fortwährende Verweigerung", die Masken aufzusetzen, habe die Polizei auf den Plan geholt, so die Ermittler.

Männer beleidigen und verletzten am Augsburger Hauptbahnhof Polizisten

Die Beamten seien ebenso durch die beiden 29- und 35-jährigen Männer vulgär beleidigt worden, schließlich sei einer der eingesetzten Beamten durch einen Tritt des 29-Jährigen am Oberschenkel getroffen und dabei nicht unerheblich verletzt worden, er war jedoch weiterhin dienstfähig. Die beiden Verdächtigen kamen in den Polizeigewahrsam. Nun wird wegen diverser Delikte gegen sie ermittelt. (jaka)

