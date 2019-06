11:14 Uhr

Versuchter Einbruch in Bäckerei-Filiale: Polizei fahndet mit Hubschrauber

In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte versucht in eine Bäckerei-Filiale in Augsburg einzubrechen. Trotz Fahndung mit Hubschrauber blieben die Täter flüchtig.

In einer Bäckerei-Filiale in der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Augsburg haben zwei Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag versucht einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die bislang unbekannten Täter gegen ein Uhr nachts von der Polizei beim Einbruchversuch überrascht. Ohne ihre Werkzeuge flohen sie vom Tatort.

Über mehrere Stunden fahndete die Polizei, unter anderem mit einem Hubschrauber, nach den beiden Tätern. Gegen vier Uhr wurde die Fahndung laut Polizei ergebnislos eingestellt.

Stehlen konnten die Einbrecher nichts, so die Polizei. Ob ein Schaden am Gebäude entstand, war am Donnerstagmorgen noch unklar. Die Kripo hat indes die Ermittlungen aufgenommen. (ne)