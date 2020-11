15:47 Uhr

Verwirrter Mann droht mit einem Messer in der Jakobervorstadt

Die Polizei hatte einen Einsatz in der Jakobervorstadt.

Die Augsburger Polizei muss gegen einen verwirrten Mann in der Jakobervorstadt Pfefferspray einsetzen. Erst danach kann er überwältigt und gefesselt werden.

Am Samstag gegen 21 Uhr ging ein 39-jähriger Mann aufgrund eines vorangegangenen Streits mit zwei Messern bewaffnet zur Wohnung seines 34-jährigen Kontrahenten in der Paracelsusstraße in der Jakobervorstadt.

Dort konnte nach Angaben der Polizei eine anwesende 30-jährige Zeugin den Beschuldigten zunächst dazu bewegen, die Messer auszuhändigen und das Wohnanwesen zu verlassen. Wenig später kam der 39-Jährige allerdings erneut mit einem Messer zur Wohnung zurück, schlug gegen die Türe und versuchte, in die Wohnung zu gelangen.

Augsburger Polizei setzt Pfefferspray ein

Hinzugezogene Polizeibeamte trafen den Randalierer im Treppenhaus des Mehrparteienhauses an. Da der Mann trotz wiederholter Aufforderungen das mitgeführte Messer nicht ablegte, mussten die Einsatzkräfte Pfefferspray gegen ihn einsetzen. Erst danach konnten die Polizeibeamten den Beschuldigten überwältigen und fesseln.

Der 39-Jährige befand sich erkennbar in einem psychischen Ausnahmezustand und musste in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert werden. ( möh )

