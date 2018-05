vor 18 Min.

Verwirrter Mann sorgt für Schrecken im Schleifentunnel

Ein Mann, der planlos auf der Fahrbahn umherlief, beschäftigte am Dienstagabend in Augsburg die Polizei.

Ein verwirrter 38-Jähriger hat am Dienstagabend im Bereich der Nagahama-Allee einen Karton angezündet und einen Autofahrer mit einem Messer bedroht.

Ein offenbar verwirrter 38-Jähriger hat am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr im Schleifentunnel an der Nagahama-Allee in Augsburg einen Karton angezündet. Außerdem lief er nach Angaben der Polizei planlos auf der Fahrbahn umher. Als ihn ein Autofahrer ansprach, zückte der Mann laut Polizei ein Küchenmesser und forderte den Autofahrer auf weiterzufahren.

Mann mit leeren Flaschen Allzweckreiniger in Klinik gebracht

Die hinzugerufene Polizeistreife konnte schnell helfen und nahm sich des Verwirrten an, mit dem eine Kommunikation nahezu unmöglich war. Nachdem der Mann auch noch zwei leere Flaschen Allzweckreiniger dabei hatte, wurde er zur vorsorglichen Untersuchung in die Notaufnahme des Klinikums gefahren. Nachdem dann feststand, dass der 38-Jährige offenbar nichts aus den Flaschen zu sich genommen hatte, wurde er zur weiteren ärztlichen Behandlung in das benachbarte BKH verlegt. (AZ)