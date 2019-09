vor 39 Min.

Videokamera zeigt es an: Betrunkener hantiert mit Waffe

Die Videoüberwachung am Königsplatz half der Polizei bei den Ermittlungen in einer Straftat.

Die Videoüberwachung am Königsplatz in Augsburg liefert der Polizei wichtige Hinweise. Ein Betrunkener hatte am Sonntag eine Waffe gezogen.

Es war Sonntag gegen 5.15 Uhr, als ein Beamter der Polizei-Einsatzzentrale über die Videokameras am Königsplatz beobachte, wie eine männliche Person am Kö eine Schusswaffe zog. Sofort wurden mehrere Streifen an den Einsatzort geschickt. Durch Zeugenhinweise und weitere Beobachtung über die Videokameras wurde der Mann in der Nähe des Brunnens gefasst.

Syrer bedrohte zwei Landsleute

Die Beamten fesselten den Verdächtigen. Im Hosenbund des 25-jährigen Syrers wurde eine ungeladene Schreckschusswaffe gefunden. Die Ermittlungen ergaben, dass der Betrunkene (1,5 Promille) zunächst eine Flasche zerschlagen und damit zwei befreundete Landsleute bedroht hatte. Anschließend zog er seine Waffe und bedrohte seine Freunde damit. Der Grund dieser Aktion ist unbekannt.

Der 25-Jährige wurde für den Rest der Nacht zur Ausnüchterung in den Polizeiarrest gebracht. Ihn erwartet eine Anzeige nach dem Waffengesetz und wegen Bedrohung. (möh)

Themen Folgen