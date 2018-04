vor 33 Min.

Viele Köche veranstalten eine Küchenparty

Was passiert, wenn zahlreiche Köche in einer Küche zusammen kommen? Das Gasthaus Settele hat es ausprobiert.

Von Fridtjof Atterdal

Für Simon Lang, Küchenchef im Hotel Drei Mohren, ist der Inbegriff von Sommer der Duft nach Meer und ein intensives Grün – umgesetzt in seinem Gericht Kabeljau mit Schnittlauchöl, Seeigelcreme, Yuzu und Salicornes. Am Samstagabend verwöhnte der Koch mit prominenten Kollegen die rund 150 Gäste bei der dritten „Küchenparty“ im Gasthaus Settele in Haunstetten. Unter anderem standen neben Gastgeber Stefan Settele noch Stefan Fuss (Goldener Stern, Rohrbach), Franz Kreisi (Schiller’s Friedberg) und Maurizio Scafidi am Herd. Für den Cafégenuss Essen konnte Barrista Michele Agus gewonnen werden.

„Die Gäste werden verwöhnt und können aus einer Vielzahl von Gerichten und besonderen Getränken auswählen – und die Köche schauen einander über die Schulter und haben zusammen großen Spaß“, erläutert Gastgeberin Martina Bischoff das Konzept. Das ganze Gasthaus Settele verwandelte sich in eine Showküche – über 30 kleine Gerichte standen zur Verkostung bereit. Dazu kamen eine Champagner-, Wein- und Bierbar. Zum späteren Abend konnte auch getanzt werden.

Gäste flanieren

Die Gäste flanierten durch den Gastraum und auch die Küche, fast immer mit kleinen Tellern in der Hand, auf denen sich die unterschiedlichsten Spezialitäten fanden. Ob bayerische Ochsenbacke in Sake geschmort, Thunfisch mit Pfeffer-Sesamkruste oder „gepuderte Backe vom Steinacher Wellness-Stroh-schwein“ – die Gerichte waren fantasievoll und lecker. Auf der Terasse war eine Grillstation aufgebaut, auf der es Ikarimi Lachs vom Zedernholz und Spareribs vom schwäbisch-hällischen Schwein gab. Die Rippen lagen schon seit Mittag bei kleiner Hitze auf dem Grill, wie der Koch verriet, und zerfielen auf der Gabel.

Als Gastkoch mit von der Partie war auch Rolf Störmann, den Augsburgern eher bekannt als FCA-Stadionsprecher und Moderator (Hitradio RT1). Er verriet, das er ursprünglich einmal Koch gelernt hat – und als Gastgeber einer Kochshow auf im Sender a.tv von Stefan Settele zum Kochevent eingeladen worden ist. Störmann bereitete „Dry Aged Roastbeef mit Spargelspitzen“ zu.

Den Gästen gefiel es. „Wir haben so ziemlich alles probiert und es war exzellent“, sagten Peter und Veronika Hager. Das Ehepaar kommt gerne in das Gasthaus – doch die Küchenparty sei etwas besonderes. „Seit dem Umbau des Hauses, hat sich alles angenehm entzerrt“, findet Veronika Hager. Für sie waren die Sparerips und der gegrillte Lachs das Highlight des Abends. (att)

