vor 45 Min.

Vier Jugendliche betrügen Mann beim Geldwechseln

Mit einer dreisten Masche haben vier Jugendliche in Kriegshaber einen jungen Mann um Geld gebracht.

Der 22 Jahre alte Mann ging am Dienstag gegen 20.45 Uhr in der Columbusstraße in Kriegshaber spazieren, als ihn vier Jugendliche ansprachen. Das Quartett wollte angeblich einen Fünfzigeuroschein wechseln. Der Spaziergänger gab den Jugendlichen kleinere Scheine. Als diese das Geld in den Händen hielten, rannten sie laut Polizei kurzerhand davon. Die Wechselbetrüger konnten nur dürftig beschrieben werden: Alle männlich, circa 16 bis 18 Jahre alt, sie trugen Kapuzen.

Wer Angaben zu den möglichen Tätern machen kann, soll sich bitte bei der Polizei unter 0821/323-2610 melden. (ina)

