13:37 Uhr

Vier Mann betrunken auf Elektro-Rollern

Am Wochenende beschäftigten Trunkenheitsfahrten, Verkehrsunfallfluchten und Sachbeschädigungen die Polizei

Von Fridtjof Atterdal

Mit einer Vielzahl von Verkehrsdelikten musste sich die Augsburger Polizei am Wochenende beschäftigen. Sechsmal machten sich Unfallfahrer aus dem Staub, dazu kamen Sachbeschädigungen und vier Trunkenheitsfahrten auf dem Elektroroller.

Am Freitagvormittag wurde in der August-Wessels-Straße in Oberhausen ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Mini Clubman One am linken Außenspiegel beschädigt. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer im Vorbeifahren den geparkten Mini und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Vermutlich beim Ausparken streifte ein Autofahrer am Freitagvormittag einen roten BMW der 2er Serie am rechten Heck. Der BMW war auf einem öffentlichen Parkplatz am Oberen Schleisweg abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 800 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Unbekannte rammt zwei Fahrzeuge

Gleich zwei Fahrzeuge beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Freitagabend in der Pfarrhausstraße in Oberhausen. Ein grauer VW Touran und ein grauer Opel Insignia standen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand, als sie ein unbekanntes Fahrzeug an der Seite streifte und dabei bei beiden Autos die komplette Fahrerseite zerschrammte. Der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Ein Passant konnte den Verkehrsunfall beobachten und gibt an, dass es sich beim Unfallverursacher vermutlich um einen roten Kleinwagen, möglicherweise VW Polo, handelte, so die Polizei.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein im Meierweg abgestellter grauer Opel Astra vermutlich durch ein vorbeifahrendes Auto an der hinteren Stoßstange beschädigt. Auch dieser Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle.

In all diesen Fällen bittet die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 um Hinweise.

Einen frischen Unfallschaden am hinteren linken Kotflügel entdeckte ein Autofahrer am Samstagvormittag, als er zu seinem in der Marktgrafstraße abgestellten Fahrzeug zurückkehrte. Vermutlich hatte ein bislang unbekannter Autofahrer beim rückwärts Einparken den Toyota touchiert und beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Ebenfalls am Samstagvormittag touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Holzbachstraße auf einem Supermarktparkplatz abgestellten schwarzen Opel Zafira hinten links. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet in den letzten zwei Fällen die PI Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

Auch zwei Fälle von mutwilliger Sachbeschädigung

Den linken vorderen Scheibenwischer, die Motorhaube und die Frontscheibe eines grauen Nissan X-Trail beschädigte ein Täter Samstagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Zugspitzstraße. Er verursachte dabei eine Schaden von rund 1500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Mit einem spitzen Gegenstand wurde am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Möbelhauses am Unteren Talweg ein gruaer BMW der 2er Reihe vermutlich mutwillige beschädigt. Die rechte Fahrzeugseite des BMW wies auf Höhe der Beifahrertüre hinten rechts Kratzer auf. Hinweis an die Polizei Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Mit Blutalkoholwerten zwischen einem und über zwei Promille stoppte die Polizei am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt vier Personen auf Elektrorollern. Für die Rollerfahrer war die Fahrt zu Ende – sie erwartet nun einen Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. Gegen zwei von ihnen wird aufgrund der erheblichen Alkoholisierung wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Themen folgen