Virtueller Rundgang: Gymnasium bei St. Stephan im Internet in 3D erleben

Tage der offenen Tür fallen in diesem Jahr an den Augsburger Schulen vielfach aus. Das Gymnasium bei St. Stephan stellt Gebäude und Schulleben deshalb auf besondere Weise im Internet dar.

Größere Menschenansammlungen werden in Zeiten der Corona-Pandemie so gut es geht vermieden. Das stellt viele Schulen vor große Herausforderungen, die sich Eltern und Kindern eigentlich bei einem Tag der offenen Tür als mögliche neue Schule präsentieren wollen. Diese Informationsveranstaltungen können in diesem Frühjahr überwiegend nur im Internet stattfinden. Deshalb haben viele Schulen Informationen, Bildergalerien und auch Videofilme auf ihre Homepage gestellt, damit sich die Interessierten ein Bild von ihrer Einrichtung machen können.

Das Gymnasium bei St. Stephan hat in Zusammenarbeit mit der Firma FlyBy Air Service im Taunus, die Durchführung und Aufbereitung von 3D-Scans und 360-Grad-Aufnahmen von Liegenschaften anbietet, das Begehen ihres Schulhauses im Internet möglich gemacht. Der virtuelle Rundgang durch das Gebäude wurde von Texten, Links, Fotos und vor allem Videos flankiert. Hunderte Aufnahmen wurden an zwei Arbeitstagen dafür gemacht.

Rundgang in 3D durch das Gymnasium bei St. Stephan in Augsburg

Ebenfalls gescannt wurde - nach Rücksprache mit dem städtischen Stiftungsamt - der Kleine Goldene Saal in der Jesuitengasse, die Festaula des Gymnasiums bei St. Stephan, wie König Ludwig I. im Jahr 1832 verfügt hatte. Das Rokoko-Juwel kann nun ebenfalls digital besucht werden, wenn der Rundgang auf der Homepage der Schule angeklickt wird.

Das Projekt setzte ein hohes Engagement aller Fachschaften und Schüler voraus: Innerhalb weniger Wochen entstanden aktuelle Informationstexte, Verlinkungen und knapp 50 Videos, die das Fachangebot, das Schulleben und das Bildungsengagement am Gymnasium bei St. Stephan zeigen. (AZ, ziss)

