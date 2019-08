vor 19 Min.

Volksfest in Augsburg: Die passenden Haare für den Plärrer

Manche Besucher lassen sich kurz vor dem Volksfest-Besuch des Herbstplärrers in Augsburg noch aufhübschen, andere frisieren sich daheim. Das sind die Trends des Plärrers.

Von Stephanie Lorenz

Was bringt das schönste Dirndl und die knackigste Lederhose, wenn die Frisur nicht sitzt? Haare können das Outfit ergänzen oder betonen, romantisch sein oder frech, lässig oder cool. Oft sorgen schon kleine Details für den nötigen Pep. Und manche Frisuren wirken komplizierter, als sie sind. Was beim Volksfestbesuch angesagt ist, zeigt ein Rundgang auf dem Herbstplärrer – und ein Besuch beim Herrenfriseur.

Bei den Damen bleiben Flechtfrisuren im Trend. „Sie passen einfach zum Dirndl dazu“, findet Theresa Frühauf, die zwei geflochtene Zöpfe im französischen Stil trägt. Der Klassiker: Mittelscheitel ziehen, vom Haaransatz weg jeweils mit drei Strähnen beginnen und während des Flechtens weitere Haarpartien mit aufnehmen. Bei der 17-Jährigen hat das die Mutter gemacht, damit es auch schön wird. Denn solche Zöpfe brauchen etwas Übung. Dafür halten sie vor allem dicke Haare gut zusammen. „Ich trage sie auch in der Freizeit so, oder beim Sport“, sagt die Schülerin.

Herbstplärrer 2019: Das sind die Trends bei den Frisuren

Auch bei Nariman hat die Mama geholfen. Die Elfjährige trägt Mittelscheitel mit zwei geflochtenen Partien am Hinterkopf, die oben in zwei Haarknoten enden, die ein bisschen an die Ohren von Minnie Maus erinnern. Dazu hat sie sich Blumen ins Haar gesteckt.

Blumen zieren auch den Dutt von Alexandra Wilbert. Ihrem coolen Look aus Lederhose, Sneakern, Sonnenbrille, Spitzenbluse und roter Weste verleiht die 50-Jährige damit einen Hauch Romantik. Was schön aussieht, ist schnell gemacht, erklärt sie: Einen hohen Zopf binden, Duttkissen draufstecken und Haare darumwickeln. Die Blumen in Weiß und Zartrosa verleihen der Frisur dezent das gewisse Etwas. Sie sind ein Haarband aus dem Drogeriemarkt, das Wilbert am Schluss um ihren Haarknoten gelegt hat.

Auch Franzi Bißle trägt Dutt, aber einen, der tief im Nacken sitzt und sich bei genauem Hinsehen als Fake-Dutt entpuppt: Die Haare sind nämlich nur eingedreht. Sieht raffiniert und kompliziert aus, ist aber „idiotensicher“, versichert die 21-Jährige und lacht. Sie hat ein Haarband über die offenen Haare geschoben, die Strähnen seitlich eingedreht und auch die Längen hinten „einfach reingestopft“. Sie grinst den jungen Mann neben sich an: „Für die Frisur hat sich mein Freund entschieden“, sagt sie. Er hatte die Wahl: offene Haare, Dutt oder Eindrehen. Mehr könne sie nicht, sagt Bißle und lacht.

Franzi Bißle erzählt, ihr Freund durfte diese Frisur auswählen.

Auch die Herren achten auf ihr Äußeres, wollen ein schönes Outfit und den passenden Haarschnitt. Fatih Isiklar betreibt den Herrenfriseursalon Fatihs Barbershop in der Wertachstraße. Von hier aus sind es zum Plärrer nur 500 Meter zu Fuß. Schon einen Tag vor dem Fassanstich und der offiziellen Eröffnung kam die erste Männergruppe, ein ganzer Stammtisch, zum Haareschneiden, Bartstutzen und Augenbrauenzupfen. Andere haben die Lederhose schon an, lassen sich ihre Haare stylen oder kurz föhnen und gehen weiter aufs Volksfest.

Oben lang, unten kurz: Onno Eisenmann trägt einen sogenannten „Fade Cut“.

Bei Männern zurzeit sehr angesagt: Der sogenannte Fade Cut, weiß Isiklar. Das bedeutet, die Haare werden oben lang getragen und nach unten hin immer kürzer, bis sie sich der Haut angleichen und der Kopf seitlich weiß glänzt. „Die Seiten auf null Millimeter“, nennt der Profi das und rasiert akkurat mit dem Messer. Wichtig: Der Bart bleibt stehen. Onno Eisenmann sitzt mit so einer Frisur im Bierzelt. Er trägt seine Haare schon seit fünf Jahren so, „immer einen Undercut mit Übergang“. Das sehe gut aus, sei gepflegt und schnell gestylt, sagt der 24-Jährige.

Nur zwei Minuten braucht er dafür morgens im Bad. „Haare abtrocknen, Pomade rein, fertig.“ Die klebt nicht und die Frisur hält trotzdem einen Plärrerabend durch, weiß er. Auch eine Achterbahnfahrt? Das hat er noch nicht probiert: „Ich gehe dann doch lieber ins Bierzelt“, sagt er und grinst.