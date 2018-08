vor 40 Min.

Voller Einsatz für den Oberhauser Marktsonntag

Hannelore Köppl (links) und Gertraud Baumann werben zusammen mit Hans Balletshofer für den Oberhauser Marktsonntag. Der Bäckermeister backt am 2. September für die Besucher Küchle. Im Hintergrund ist Balletshofers Elternhaus zu sehen, in dem sich eine Filiale seiner Bäckerei befindet.

Am 2. September laden Händler und Marktkaufleute in der Ulmer Straße wieder zum Bummeln ein. Hans Balletshofer und Oliver Spitz sind von Anfang an dabei.

Von Andrea Baumann

Als Seniorchef eines Unternehmens mit 25 Filialen und rund 450 Mitarbeitern geht dem Bäckermeister Hans Balletshofer die Arbeit nicht aus. Dass er am 2. September vor seinem wohl kleinsten Laden in der Ulmer Straße 16½ höchstpersönlich Küchle backt, hat seinen Grund: Zum Oberhauser Marktsonntag kehrt der 66-Jährige jedes Jahr zu seinen Wurzeln zurück. In dem auf halber Höhe zwischen Wertachbrücke und Bahnhof gelegenen Haus legte Balletshofers Vater den Grundstein für die Erfolgsgeschichte des Handwerksbetriebs. Hier wurde er geboren und stieg selbst ins Metier ein.

Erinnerungen werden wach

Ein wenig Nostalgie gehört dazu, dass die Familie, die mit Gastroangeboten wie „Grill’n Chill“ längst in einer anderen Liga spielt, an der kleinen Filiale festhält. Einmal im Jahr, zum Marktsonntag, wird sie um ein Freiluft-Café erweitert. Und Hans Balletshofer streicht sich den Termin wie seine Frau und seine Kinder im Kalender an. „Bei uns treffen sich dann viele alte Oberhauser und es werden Erinnerungen an frühere Zeiten wach“, sagt der Seniorchef ein wenig wehmütig.

An Zeiten, als zwischen Wertachbrücke und Bahnhof fast 50 von Augsburger Familien geführte Fachgeschäfte ansässig waren. Heute kann man diese inmitten der multikulturellen Mixtur an zwei Händen abzählen. Die Arge Oberhausen will beim Marktsonntag beide Seiten mit ins Boot zu holen. „Wir gehen davon aus, dass die meisten Geschäfte öffnen, auch wenn einige Betriebsurlaub machen“, sagen Hannelore Köppl und Gertraud Baumann vom Arge-Vorstand.

Segway-Parcours für Mutige

Neben den ortsansässigen Einzelhändlern sind auch Marktkaufleute und andere Beschicker mit von der Partie. Sie belegen die Parkbuchten zu beiden Seiten der Ulmer Straße. Die Organisatorinnen versprechen einen Mix aus bewährten Angeboten und Neuheiten. Wer etwa seinen Kühlschrank mit Wurst, Käse oder geräuchertem Fisch füllen will, wird ebenso fündig wie Besucher, die noch ein Plätzchen im Kleiderschrank haben. Köppl freut sich, erstmals auf dem Marktsonntag Fahrten mit dem Segway anbieten zu können. Der Parcours befindet sich am Eingang zum sogenannten Spitzer-Hof. Wer es gemütlicher mag, weicht auf die Pferdekutsche aus. Hier können Nostalgiker zwischen 14 und 18 Uhr (kostenlos) eine Runde in der Festzone drehen. Fans von Straßenkreuzern werden gleich an der Wertachbrücke einen Stopp einlegen, wo die American Car Friends Augsburg mit ihren PS-starken Fahrzeugen posieren.

Am anderen Ende der Marktzone, am Helmut-Haller-Platz, ist die mobile Wache der Polizei mit einer Motorradstreife präsent. Die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen gibt einen Einblick in ihre Arbeit.

Hintersberger eröffnet den Marktsonntag

Das werden auch die unterschiedlichen Parteien tun. Angesichts der nahen Landtagswahl sind sie mit Infoständen vertreten. Dass mit Johannes Hintersberger ein CSU-Kandidat die Eröffnung übernimmt, betrachtet Köppl nicht als Wahlwerbung. Im vergangenen Jahr habe mit dem Ordnungsreferenten Dirk Wurm ein SPD-Vertreter den Auftakt des Marktsonntags bestritten. „Und diesmal ist die CSU dran.“

Von alledem wird Oliver Spitz am 2. September wenig mitbekommen. Seit vielen Jahren hält der Goldschmied in dem Schmuck- und Uhrengeschäft Durnberger die Stellung. Für ihn ist es Ehrensache, auch am Marktsonntag zu öffnen: „Es ist immer Werbung für uns“, sieht er die Zusatzschicht positiv.

Nur noch zwei Marktsonntage in Augsburg

Seit diesem Jahr kommt dem Oberhauser Marktsonntag ohnehin eine besondere Bedeutung zu: Nachdem die beiden innerstädtischen Einkaufssonntage vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gekippt wurden, gibt es die Events nur noch in Oberhausen und in Lechhausen. Nur noch sie entsprechen den gesetzlichen Auflagen, unter anderem der Anbindung an eine Traditionsveranstaltung – in diesem Fall an den Plärrer. Beäugten die Volksfest-Schausteller anfangs die Konkurrenz in der Ulmer Straße misstrauisch, sehen sie den Marktsonntag längst als Ergänzung an. Beide Veranstaltungen lassen sich problemlos miteinander verbinden.

Themen Folgen