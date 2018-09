vor 27 Min.

Vom Augsburg-Film in die neue Quiz-App „Primewizz“

Vor einem Jahr machte Raffaela Kraus mit einer Hommage an Augsburg Schlagzeilen. Jetzt moderiert sie eine ungewöhnliche Quizshow - live in der App "Primewizz".

"Danke Augsburg, Danke Heimat" hieß der Film, mit dem die junge Schauspielerin Raffaela Kraus vor einem Jahr weit über die Grenzen der Stadt hinaus für Aufsehen sorgte. Der Film, eine ganz persönliche Liebeserklärung an die Fuggerstadt, wurde viele zehntausend Mal bei Youtube und in sozialen Netzwerken angesehen und geteilt.

Jetzt ist Raffaela Kraus wieder regelmäßig zu sehen - in einem ungewöhnlichen Format. Sie moderiert nämlich abwechselnd mit Kollegen eine tägliche Quiz-Show auf dem Smartphone.

In der kostenlosen App „Primewizz Live Quiz" stellen Raffaela Kraus und ihre Kollegen einmal am Tag - meist um 20.15 Uhr - zehn Quizfragen an alle, die zu dieser Zeit in der App zusehen.

Während bei klassischen Quiz-Shows nur ein Kandidat antritt, können sich bei der interaktiven App „Primewizz" alle Mitspieler in Echtzeit miteinander messen. Pro Frage bleiben den Spielern nur wenige Sekunden Zeit, um eine der drei Antwortmöglichkeiten zu wählen. Von Runde zu Runde steigt der Schwierigkeitsgrad. Die Fragen setzen ein breites Allgemeinwissen voraus. Wer eine Frage falsch beantwortet, ist für diesen Abend 'raus, kann aber am nächsten Tag wieder mitspielen.

Zu gewinnen gibt es bei Primewizz täglich einen bestimmten Geldbetrag. Schaffen es mehrere Spieler alle zehn Fragen richtig zu beantworten, wird der ausgelobte Preis gleichmäßig unter allen Gewinnern aufgeteilt. Das Preisgeld wird direkt auf das Konto der Gewinner übertragen.

Primewizz Live Quiz wird in Augsburg produziert

Mitspieler können aber nicht nur die Quizfragen direkt in der App beantworten, sondern sich auch mit den anderen Mitspielern der Show im Chat austauschen. Für die erfolgreiche Einladung von Freunden zur App erhält der Spieler einen "Rettungsring". Damit kann der Nutzer seine Gewinnchance erhöhen: Ein Rettungsring fungiert als Joker und zeigt dem Spieler automatisch die richtige Antwort an.

Produziert wird die tägliche Liveshow in einem Studio in Augsburg.

Die App „Primewizz – Live Quiz“ ist kostenlos verfügbar für iOS- Geräte und für Android-Geräte.

Transparenz-Hinweis: Verantwortlich für die App Primewizz ist ein Unternehmen aus dem Verbund der Mediengruppe Pressedruck, in der auch die Augsburger Allgemeine erscheint. (AZ)

