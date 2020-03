05.03.2020

Vom Samen bis in den Kochtopf

Das Fabrik Jugendhaus Lechhausen hat seine Türen wieder geöffnet. Auch die neue Küche wurde eingeweiht

Von Lisa Gilz

Eigentlich sollten für das Fabrik Jugendhaus Lechhausen nur neue Lichter und Böden her, aber bei diesen Erneuerungen blieb es nicht. Knapp sechs Monate war der Jugendtreff geschlossen, denn es musste zusätzlich ein neuer Stahlträger und damit neue Decken installiert werden. Gleichzeitig wurde der Brandschutz auf Stand gebracht. Im Zuge der notwendigen Verbesserungen wurde auch eine neue Küche eingebaut, die jetzt das Herzstück des Fabrik Jugendhauses bildet. In Zukunft sollen Kinder hier nicht nur kochen, sondern lernen sich mit den einzelnen Lebensmitteln auseinanderzusetzen.

Das Fabrik Jugendhaus Lechhausen wurde aufgrund von Mängeln an der Bausubstanz und Verbesserungsmaßnahmen zum Brandschutz Ende Juli 2019 geschlossen. Seit dem 16. Januar 2020 hat das Jugendhaus seine Türen wieder für die Jugendlichen geöffnet und am 21. Februar wurde auch die neue Küche eingeweiht. 10000 Euro standen für die Gestaltung des Raumes zu Verfügung. Im Gegensatz zu den Kosten der notwendigen Baumaßnahmen, die von der Stadt Augsburg getragen werden, war das Geld für die Küche der Gewinn des Jugendförderpreises, der von der Firma Witty vergeben wurde. Das Fabrik Jugendhaus hatte für ihr Küchen- und Koch-Konzept den ersten Platz gewonnen. Ziel sei es, Kindern nicht nur das Kochen alleine näher zu bringen, sondern auch die Hintergründe und den Umgang mit Lebensmitteln an sich.

Die Pädagogin Daniela Christ arbeitet in der neuen Küche mit Kindern zusammen, um ihnen zu zeigen, wie wichtig es ist, mehr über sein Essen zu wissen. „Vom Anbau und Wachstum, bis über die Gerüche, wie man ein Gemüse richtig zubereitet und ausgewogen kocht, das wollen wir den Kindern zeigen“, sagt die 31-Jährige. Fünf Kinder zwischen neun und elf Jahren nehmen an dem Kochtag, den die Pädagogin anbietet, teil. Zuerst bleibt das Angebot an Kochkursen so klein, denn momentan gibt es nicht genug Mitarbeiter, um ein größeres Angebot zu stemmen. Auf längere Zeit könnte sich Christ aber vorstellen, das Kochprojekt auszubauen. „Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche auf Fertigprodukte, wie Tiefkühlpizza verzichten. Das fängt damit an, ihnen zu zeigen, dass Essen auch ohne Glutamat und einer hohen Konzentration an Natrium gut schmecken kann“, erklärt die Pädagogin.